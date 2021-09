Pablo Motos da la sorpresa y cierra 'El Hormiguero' con su reflexión más personal: "No puedo más"

Pablo Motos ha cerrado el programa de 'El Hormiguero' con una extensa reflexión en la que se ha abierto en canal ante los espectadores. El presentador de Antena 3, que forma parte de los rostros más conocidos de nuestro panorama televisivo, no se ha mordido la lengua y ha despedido el programa asegurando que "no puede más" y que "ha llegado el momento".





Motos concluía su programa diciendo: "Me voy a pasar de la raya porque no puedo más", con una luz tenue y el plató en absoluto silencio, un silencio roto por las palabras de una de las hormigas que decía "se va a liar". "No puedo más con lo políticamente correcto. Antes me indignaba apero ahora me aburre. Me aburro de los quejicas, de los que sin tener ni idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador", decía alto y claro.

Explicaba entonces el motivo de su discurso: "ha llegado el momento, y lo digo en serio, de hablar de la vida de verdad. La vida es salvaje, injusta, cruel y no es neutral, esto es lo que hay. Y tenemos que tener la libertad de hablar en público para que no te den una paliza mediática. Persiguen que nos enfademos, que nos enfrentemos, porque así no pensamos".

Pablo Motos lanza una declaración de intenciones en 'El Hormiguero'

En ese momento, Pablo lanzaba una declaración de intenciones diciendo: "yo creo que de vez en cuando hay que pasarse de la raya y dejarse llevar". Escenificaba entonces el momento cruzando una línea pintada en el plató de 'El Hormiguero', se quitaba las gafas y mirando directamente a cámara continuaba.

"Me gustaría hablar del rencor. ¿Cómo se te tiene que hablar a ti para que no te enfades? ¿Qué palabras no se te pueden decir porque sientes que te rebajan, que te juzgan, que te sentencias?. Consultar con tu propio yo es muy revelador", decía con contundencia el comunicador. Y arrancaba entonces un speach sobre el rencor.

"El rencor como todos los sentimientos feos y negativos no daña a quien lo provoca sino a quien lo padece. El rencor nos hace peores personas, todo porque, ¿qué pasó para que le cojamos semejante tirria a alguien, nos miró mal, nos dio una mala contestación, no estaba de acuerdo con nuestro punto de vista, nos dio de lado? De ser así, es suficiente motivo para tenerle rencor, para desearle todos los males del mundo aunque el que te estés pudriendo seas tú. Se puede odiar con todo el rencor del mundo a alguien porque es simplemente mejor que tú. Es el resentimiento que nace de la envidia. No hay ningún resentimiento bueno, todo el rencor, venga de donde venga, al que te destruye es a ti."

Pablo Motos concluía sus palabras con una bonita reflexión e invitación para todos los espectadores: "esta noche te invito a que lo hagamos, a que no nos empeñemos en recordar lo que cualquier gilipollas dijo de nosotros, lo que nos dijo, que le den".