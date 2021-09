Pablo Motos frena 'El Hormiguero' para sacar a la luz una faceta oculta de su pasado: "Una de mis locuras"

Pablo Motos ha regresado esta semana a la primera línea televisiva para empezar una nueva temporada de 'El Hormiguero', más concretamente la número 16. En este sentido, el pasado lunes era Pilar Rubio la que visitaba el plató de Atresmedia para convertirse en la madrina de la temporada y también analizar cómo es su nueva vida en París tras la marcha de Sergio Ramos al PSG.

Este martes, con motivo del segundo programa de la temporada, ha sido la medallista española en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Peleteiro, la que ha visitado a Pablo Motos y a 'Trancas y Barrancas'.

Tras la visita de la deportista gallega, Pablo Motos ha protagonizado la ya tradicional tertulia de humor de los martes, donde han participación Marron, Luis Piedrahita y también 'El Monaguillo'.

En esta ocasión, la tertulia ha sido especial porque los espectadores de 'El Hormiguero' han tenido la oportunidad de conocer más de cerca una faceta del pasado de Pablo Motos.









De todos es conocido que Motos fue DJ hace muchos años, justo antes de comenzar a trabajar en la radio. Lo que no es conocido por mucha gente la afición que tenía Pablo Motos a 'pinchar' disfrazado en las discotecas donde trabajaba.

La faceta oculta de Pablo Motos en el pasado

Este verano fui a un restaurante y el dueño me dijo que su abuelo era el propietario de una discoteca, El Molino, donde yo era disc-jockey y le dio fotos mías de los años 80 cuando trabajaba allí", ha explicado el presentador.

Después, Pablo Motos ha señalado que la competencia que había entre las discotecas de la misma zona le obligaban a tomar medidas para atraer al público: "En los pueblos hubo una época de guerra ente las discotecas para ver quien hacía la mejor fiesta de disfraces".

"Me hace ilusión ver fotos mías de DJ, pero en esas parezco Mortadelo", ha subrayado el director de 'El Hormiguero' antes de dar paso a las imágenes en las que se le puede ver muy joven.

A continuación han ido pasando las imágenes, donde se podía ver a Pablo Motos 'a los platos' en la discoteca. Eso sí, con una apreciación, ya que pinchaba frente a una pared y no tenía contacto con el público: "Era la única cabina del mundo que, en vez de estar mirando al público lo hace hacia la pared. No veía nunca a nadie y no escuchaba la música, por lo que la ponía muy fuerte".

Los disfraces de Pablo Motos pic.twitter.com/197021e0Eb — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) September 8, 2021

Después han ido apareciendo una sucesión de imágenes que forman parte de los mejores recuerdos de Pablo Motos como deejay y que han provocado todo tipo de comentarios por parte de sus compañeros. Por ejemplo, en uno de ellos, 'El Monaguillo' ha querido lanzar la siguiente broma: "Bienvenidos al Museo de Cera".