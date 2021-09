La llamativa advertencia de Pablo Motos a Iñaki López sobre Cristina Pardo: "Cuando se enfada..."

'Más vale tarde' arrancó el pasado lunes con su nueva temporada llena de novedades. Iñaki López y Cristina Pardo debutaron como presentadores del formato tras la salida de Mamen Mendizábal. Los rostros de laSexta se han puesto al frente del espacio, tras dejar 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo', con un plató remodelado. Para empezar los comunicadores se enfrentaron a una entrevista a José Luis Ábalos tras su cese del Gobierno y a Karlos Arguiñano, quien también ha comenzado su nueva temporada en Antena 3 con un análisis de la situación actual, concretamente de las decisiones de los políticos ante la pandemia.

Asimismo, durante el programa, contaron con las intervenciones de otros compañeros de cadena que han compartido plató con ellos en anteriores ocasiones. Aprovechando su momento en el espacio, tras desear suerte a los presentadores en esta nueva etapa, les daban consejos para facilitarles "su convivencia" en el plató cada día durante los próximos meses.

Una de los consejos más llamativos fue el de Pablo Motos, quien comparte mesa con Pardo cada jueves en 'El Hormiguero'. La presentadora participa en el programa de las hormigas como tertuliana en el espacio dedicado a la actualidad, por lo que también ha compartido muchas horas con Motos. "Vamos a hablar con gente muy cercana a Cristina Pardo para saber un poco como manejarme con ella. Uno de ellos ha sido Pablo Motos", informaba Iñaki López antes de dar paso al vídeo protagonizado por el presentador de Antena 3.

"Empezamos todos hoy, así que felicidades", comenzaba diciendo el comunicador, dándoles primero la enhorabuena por el comienzo de temporada. "Me han dicho que te de un consejo sobre la Pardo", aseguraba Motos. "Pues mira, déjale que te explique ella siempre los temas difíciles porque lo hace extraordinariamente bien, como nadie, fina, sencilla, se entiende clarísimo...", comenzaba diciendo el presentador, alabando la gran habilidad de Pardo sobre la actualidad.









"Ese es el consejo que te doy"

"Y, sobre todo, no la enfades ¿Vale? Ese es el consejo que te doy", remarcaba entonces Motos, dejando muy sorprendida a la conductora de 'Más vale tarde'. "Se nota cuando Cristina Pardo se enfada porque suelta aire por la nariz. De repente, está hablando contigo y hace... Y si ya mira al suelo o al móvil... Cógete los machos, que vienen curvas", advertía Motos al presentador de laSexta, dejando claro que es mejor no enfadar a su ahora compañera.

"Mientras respires por las branquias, puedo estar tranquilo", decía entonces López. "Es muy observador porque yo nunca me he enfadado con Pablo Motos. Así que lo ha debido observar cuando yo no me doy cuenta", puntualizaba Pardo, aparentemente sorprendida por el consejo de su compañero de Antena 3.

De la misma manera, Anabel Alonso y Gonzalo Miró, quienes compartieron muchas entregas de 'Liarla Pardo' junto a su presentadora, siguieron el ejemplo de Motos y hablaron de cómo es compartir mesa con Pardo.

"Iñaki, ya sé que siendo de Bilbao eras un tipo valiente, pero no sabía que tanto... Has cambiado un programa de seis horas de pie por compartir cinco días a la semana con Cristina, mi duda es si a ti sí te dejará hablar", comenzaba diciendo Miró, con su habitual tono sarcástico. "No sabes donde te metes. Pero los dos tenéis un puntito que ya verás tú", señalaba entonces la actriz. Asimismo, ambos se dirigieron directamente a la presentadora: "Échanos un poco de menos, ¿Qué te cuesta?".