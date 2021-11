Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' su secreto para que la tortilla le quede esponjosa

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de dos cocineros de altura, como son Berasategui y de Jorge. Pablo Motos ha sido un día más el encargado de conducir el programa, que también ha contado con la ya tradicional 'tertulia de actualidad' de los jueves en el plató de Antena 3.

Hace unos días, Motos cumplía uno de sus deseos al entrevistar el escritor Arturo Pérez-Reverte. Un programa especial, sin las secciones habituales, ni colaboradores ni las míticas hormigas, que estuvo meses cociéndose a fuego lento. Un conocido en común propició un encuentro entre ambos meses atrás para lograr convencer a Reverte de que acudiera al plató de Antena 3, debido a las reticencias de este a los platós de televisión.

Después de varias comidas, conocer la experiencia de otros invitados y la insistencia de varios amigos, el escritor accedió a ser entrevistado por Pablo Motos. Un programa dedicado íntegramente a la entrevista en el que hubo tiempo para hablar de su nuevo libro, del lenguaje en la actualidad con recado a Irene Montero incluido y de Pedro Sánchez, dejando unos calificativos un tanto peculiares, por parte de Reverte. El programa de ese día logró un 14,7% de share y fue visto por 2.242.000 espectadores, situándose en el segundo programa más visto del prime time y el cuarto de ese día.





Este jueves han visitado 'El Hormiguero' los cocineros David de Jorge y Martín Berasategui para presentar su nuevo libro de recetas 'Pan comido. Más recetas sin vergüenza', que ellos mismos han definido como "recetas disfrutonas huyendo de extravagancias". David ha explicado que es un libro de cocina fácil para que a la gente le salga y que los que las hagan triunfen con ellas.

Durante el programa, de Jorge ha preguntado a Motos que es lo último que había cocinado, ya que el presentador ha confesado en varias ocasiones lo poco que cocina y la sencillez de sus recetas. Incluso las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, han presionado a Motos para que revelara su última receta. Finalmente Pablo ha explicado que había sido una tortilla de claras.

El truco de Pablo Motos para que la tortilla de claras le quede esponjosa

Tras un rato de risas e intercambio de aplausos en el plató, el presentador de 'El Hormiguero' ha explicado que para hacer la receta hace las claras al punto de nieve. "Siempre me parece que hay poco punto de nieve, entonces se me hace una montaña, que luego queda muy esponjosa", revelaba y añadía que el secreto está en "darle la vuelta". A continuación surgía una breve dispuesta sobre si se le debe añadir sal o no, a lo que Motos no dudaba en decir que él sí añade, además de ponerle nueces. Una última confesión que provocaba que David ironizaba con lo esponjosa que podría quedarle.