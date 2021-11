Pablo Motos se enfrenta a una surrealista llamada por la tarjeta de 'El Hormiguero': "Atiende a razones"

Este martes, Pablo Motos recibió a Paula Badosa en el plató de 'El Hormiguero'. Tras hacer un repaso de la trayectoria profesional de la tenista y abordar algunos datos personales, el presentador dio paso a la sección en la que llaman a un número al azar para entregar la 'Tarjeta Hormiguero', dorada de 3.000 euros. Para ello, los espectadores deben responder correctamente a "¿Sabe usted qué es lo que quiero?".

En muchas ocasiones, el teléfono no obtiene respuesta, aunque en otras son las personas quienes no saben cómo contestar. De la misma manera, muchos no se creen que han sido los elegidos, aciertan directamente o con un pequeña ayuda de Motos. Como consecuencia, el equipo del programa de las hormigas ha vivido un momento surrealista durante una de las llamadas.

Badosa fue la encargada de hacer la pregunta y, rápidamente, para sorpresa de todo, recibían la respuesta correcta: "La tarjeta del Hormiguero". Ante esto, dado que el acierto inmediato no es algo habitual, tanto el presentador como la invitada y el público, lo celebraron entre gritos y aplausos.

"¿Es una broma?", decía entonces el ganador, sin dar crédito a lo que estaba pasando. "Espera, no nos cuelgues, que es verdad", le pedía el presentador. De pronto, la conexión de la llamada parecía fallar, además del ruido que se escuchaba al otro lado de la línea, por lo que el presentador intentó poner orden: "No hables el klingon".









"¡No puede ser!"

"Ponemos Antena 3, ¿No?", decían al otro lado del teléfono, quienes parecían no creerse lo que estaba pasando y estaban intentando asegurarse de que no se trataba de ninguna broma. "Di 'hola'", le pedían al comunicador, a lo que él accedió. "Hola ¿Estás ahí? ¿Cómo te llamas?", quiso saber el presentador. "Guti", respondió él entre risas, sin creerse todavía que era el verdadero Motos. "Están flipando", añadía Badosa.

De pronto, todos los que se encontraban al otro lado comenzaron a gritar, siendo conscientes de que de verdad estaban en televisión: "¡Coño, que es verdad!". "Espera que se están enterando ahora", decía el conductor del espacio de las hormigas. "A ver si nos aclaramos. Hola muchacho", insistía Motos, quien no dejaba de escuchar ruidos. "¡A que te quito los 3.000 euros!", bromeaba el presentador, dado que no le prestaban atención al otro lado del teléfono. "A ver, atiende a razones", agregaba.

El chico confirmó que eran un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en una casa. "¿Quién es el invitado de hoy?", insistían ellos como prueba definitiva de que no se trataba de una broma. En el momento en el que respondieron Paula Badosa, Guti y sus amigos comenzaron a gritar y a celebrarlo: "¡No puede ser!". "No cuelgues que te van a tomar los datos y luego ya sigues con la empanada gallega que llevas", zanjaba el presentador.