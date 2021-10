Las consecuencias que ha tenido para 'El Hormiguero' la entrevista de Pablo Motos a Bertín Osborne

El artista y presentador de televisión Bertín Osborne ha sido uno de los invitados más destacados de la semana en 'El Hormiguero', el programa de Atresmedia presentado de lunes a viernes por Pablo Motos en Antena 3. El cantante se encuentra promocionando su último trabajo, con el que celebra cuatro décadas encima de los escenarios.

En este sentido, Bertín Osborne explicó muchos secretos de su carrera y también habló de algunos aspectos de su vida cotidiana. También tuvo la oportunidad de hablar sobre su carrera de empresario: "Participo en algunas empresas con cosas interesantes, pero importantes son dos. Tengo una bodega del siglo XIX en Rioja, pero la he cerrado".

Sobre su carrera como compositor, Osborne señaló que antes, cuando cruzaba tantas veces el Océano Atlántico, solía componer en esos trayectos: "Antiguamente como viajaba mucho a América, me ponía los cascos y escribía los discos en los aviones. Ahora llevo ya dos años sin ir, así que lo hago en casa".





También recordó algunos momentos claves del pasado que marcaron su carrera, como fueron sus papeles en algunas telenovelas grabadas en Miami: "No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, pero no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo".

Pero uno de los momentos más trascendentales de la entrevista llegó cuando le han preguntado sobre su estado de ánimo. En este punto, Bertín Osborne se ha sincerado y ha señalado que no está atravesando un buen momento por la reciente pérdida de una gran amiga, para él la mejor: "Ayer por la noche murió mi mejor amiga, es un día complicado. Estoy muy jodido, pero esta mañana me he levantado y he dicho qué haría Mercedes si me viera en esa situación, seguro que me diría que saliese a pasármelo bien, por eso tengo esta sonrisa".

Los números de la entrevista de Pablo Motos a Bertín Osborne

La entrevista entre Pablo Motos y Bertín Osborne estuvo cargada de anécdotas y también de declaraciones. En este sentido, el programa de Atresmedia tuvo la oportunidad de tener en el plató a uno de los rostros más conocidos de nuestra sociedad tanto por su carrera en televisión como encima de los escenarios.

La visita de anoche de @BertinOsborne se convirtió en el programa más visto de la televisión con 2.516.000 telespectadores y nuestro ¡mejor dato de la temporada! ¡Muchas gracias a todos los que nos visteis! ??#BertínEH#PeláeEHpic.twitter.com/MLUvsKObNJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2021

Todo ello hizo que la audiencia encendiese la televisión en sus casas para ver al cantante. Todo ello provocó que el programa de Pablo Motos se convirtiese el pasado miércoles en el espacio más visto de la televisión, consiguiendo congregar a más de 2.516.000 espectadores delante de las pantallas de sus hogares.