Las condiciones de la entrevista de Pablo Motos a Reverte, publicadas: lo cuenta un amigo en común

Hace unos días, Pablo Motos recibía en el plató de 'El Hormiguero' al escritor Arturo Pérez-Reverte. Una visita muy esperada, ya que a Motos le costó que el escritor aceptara la invitación. Reverte reconoció desde Antena 3 que "no le gustan los platós" debido a los recuerdos que le traen. Su visita dio mucho de sí y fue muy comentada. Habló de su libro, así como de varios temas polémicos: el lenguaje con mensaje para Irene Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que dedicó unos calificativos muy particulares.

Días después, Chema Alonso ha revelado en un artículo, recogido en el 'XL Semanal' de ABC, todos los detalles de cómo se gestó la entrevista, que tanto le costó conseguir a Pablo Motos. "Conseguí que dos personas a las que admiro se juntaran, se conocieran, y acabara culminando en un momento de la televisión que quedará para tiempo", asegura Alonso.

Pablo Motos se enfrenta a una surrealista llamada por la tarjeta de 'El Hormiguero': "Atiende a razones" Pablo Motos recibió a Paula Badosa en el plató de 'El Hormiguero' y fue ella la encargada de preguntar "¿Sabe usted qué es lo que quiero?" Mabel Velasco 03 nov 2021 - 11:10

Todo empezó el 7 de mayo de 2021, cuando en una sobremesa de Chema con varios trabajadores de 'El Hormiguero', estos le revelaron que a Motos le encantaría entrevistar a Pérez-Reverte. Tras esta noticia, Alonso, que conocía al presentador de Antena 3 tras haber asistido años atrás a su programa para hablar de hackeo, planteó una comida con Motos para hablar del tema.





"Pablo me confirmó que le encantaría entrevistar a Arturo, y me dijo que si yo se lo podía plantear, dado que los conocía a los dos, mejor que mejor. Me ofrecí a hacer lo único que estaba en mi mano, que era planteárselo a Arturo, pero sin muchas esperanzas, ya que es conocido que éste no es muy dado a los platós de televisión", explica Chema en su artículo.

Para intentarlo, organizó una comida con Reverte, a la que también asistió, entre otros, David Summers, integrante de los Hombres G, que precisamente había visitado 'El Hormiguero' días atrás. Tras esta comida, Alonso consiguió organizar otro encuentra alrededor de la mesa para que Reverte conociera a Motos en persona.

La comida previa entre Pablo Motos y Arturo Pérez-Reverte

"Pablo Motos intentó explicarle lo que pretendía con esta entrevista: una ocasión de darle espacio a una persona a la que admiraba mucho para que pudiera hablar libremente en su programa y llegar a más personas. Le ofreció un programa abierto por él y cerrado por él. Sin hormigas, sin ciencia, sin debate, solo Arturo", revela Chema, y le ofreció elegir la fecha, además de los temas y el formato, tras lo cual, el escritor accedió a pensárselo.

En una visita a la RAE y posterior comida, Pérez-Reverte confirmó que iría al plató de Antena 3, tras la insistencia de Chema, entre otros. "Durante la comida Arturo nos confirmó que ya estaba todo cerrado para el día D a la hora H (de Hormiguero), así que fue una comida tranquila, divertida, donde nos reímos y donde tanto Pablo como Arturo se fueron conociendo mejor para que la entrevista, a la postre, quedara tan natural como quedó", explica Alonso. Lo siguiente ya lo hemos podido ver, fue la entrevista de Pablo Motos a Pérez-Reverte en Antena 3.

La historia de cómo Arturo Pérez-Reverte y Pablo Motos acordaron la entrevista | En @zendalibros Por @chemaalonsohttps://t.co/GFm0sHPMBo@perezreverte — XLSemanal (@XLSemanal) November 3, 2021