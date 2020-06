La confesión de Pablo Motos sobre lo vivido en 'El Hormiguero' por el coronavirus: "Había malos rollos"

La nueva normalidad se ha instaurado en gran parte del país. Una gran noticia, un pequeño rayo de luz, después de meses de lucha, de desánimo y de confinamiento. En la televisión, las aguas también parecen estar volviendo a su nuevo cauce. Muestra de ello es 'El Hormiguero', que después de comenzar esta pandemia sin público, terminó una semana sin programa, y después volvieron para aportar su granito de arena.

Ahora, tras más de tres meses, el público ha vuelto a las gradas del programa, y no ha sido un público cualquiera, sino uno compuesto por sanitarios, con mascarillas y respetando la distancia de seguridad. Un público que se ha llevado el reconocimiento del programa con unas bonitas palabras de Pablo Motos, un aplauso de un par de minutos, y también con sorpresas como viajes para todos y mucho más.

El público de 'El Hormiguero', recibieron una sonada ovación de todo el equipo del programaAtresmedia

La confesión de Pablo Motos tras estos duros meses: "Hacíamos el programa rotos de dolor"

"Estamos en la nueva normalidad pero aún tenemos la grada vacía de público, en 20 segundos lo solucionamos", decía Motos antes de dar paso a la publicidad. Tras ella, y antes de dar paso al público, Pablo se disponía a relatar como se había vivido en el equipo esta etapa de 'El Hormiguero: Quédate en casa': "Este plató dejó de tener público hace 101 días y me gustaria contaros lo que pasó. Cuando volvimos a hacer el programa después de la primera semana de confinamiento, estábamos todos muertos de miedo, igual que vosotros", comenzaba relatando lo difícil que había sido para el equipo del programa trabajar en unas condiciones tan grandes de incertidumbre.

"El primer día que nos reunimos aquí las caras eran muy largas en este plató, había mucho mal rollo. Muchos de los que estaban aquí se había enfadado con sus parejas porque no entendían que tuviesen que venir a trabajar en medio de una cosa poco conocida que estaba matando a gente", confesaba como había habido tensión entre los miembros del equipo y sobre todo, mucha desconfianza en lo que podía suceder.

Ante todo esto, Motos quiso justificar la necesidad de volver al programa, de alguna manera para prestar un servicio público: "Volvimos porque sentí que era importante que la gente no perdiera la esperanza. Que pensarais que si 'El Hormiguero' sigue no será tan grave, que saldremos de esta, volvimos para que tuvierais una rutina, para que a una hora determinada tuvieseis compañía y llegado el momento una sonrisa", confesaba el presentador de Requena sobre la responsabilidad que asumió en ese momento.

"Teníamos una especie de misión, todo lo glamuroso de un programa de televisión desaparecía y solamente éramos unas personas intentando ayudar a otras. Y por eso empezamos a contar cosas personales. Todos empezamos a contar cosas nuestras que jamás contaríamos en televisión. Y esa conexión ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en esta pandemia porque yo creo que os hemos sentido cerca", revelaba sobre las experiencias que han estado contando colaboradores como Cristina Pardo, El Monaguillo o Nuria Roca a lo largo de estos tres meses.

Esta noche el plató vuelve a tener público y hemos querido que todos ellos sean sanitarios #OmarMontesEHpic.twitter.com/ZgTlAozo9y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2020

También acabó relantado Motos lo difícil que era sentarse cada día a hacer el programa con todo lo que estaba viviendo el país, con las noticias mostrando los hospitales colapsados, y el número de muertos sin dejar de subir: "Lo que no pudimos evitar fue que muriera nuestra gente. Todos los días había dramas, malas noticias. Había noches que hacíamos el programa rotos de dolor. Pero con una misión, unas personas ayudando a otras. El ambiente era tan desconocido que nos atrevimos a contar cosas que jamás hubiéramos contado. Esa conexión con vosotros es de las mejores cosas que nos han pasado estos días. Así que misión cumplida", terminaba el presentador.

Reconocimiento a los sanitarios

Tras estas palabras, Motos dio paso al público para que tomasen sus asientos. Un público que volvía a pisar 'El Hormiguero' después de más de 100 días, y un público muy especial compuesto por personal sanitario. El público, atabiado con mascarillas y respetando la distancia de seguridad en sus asientos, se llevó un ovación en forma de aplausos de un par de minutos por parte de todo el equipo que hace 'El Hormiguero', desde Pablo hasta Jorge Salvador, pasando por todos los colaboradores.

Con el público ya sentado, Motos también quiso dedicar unas palabras a este colectivo: "Mientras todos huíamos del COVID quedándonos en casa, ellos se daban la vuelta y luchaban contra él. Nosotros no hemos visto el coronavirus, no hemos visto el miedo en los ojos de los enfermos, no hemos visto el caos, no hemos sentido la impotencia de ver morir a un compañero, no hemos visto cara a cara lo injusta que es la vida. Habéis estado a la altura, vuestra dignidad como seres humanos nos emociona. Espero que esta noche os divirtáis", terminaba para dar paso al comienzo del programa.

Al llegar al final, y tras la entrevista de Omar Montes, el programa tenía varias sorpresas preparadas para su público. Con el apoyo de varias marcas, 'El Hormiguero' regaló desde viajes, a productos de electrónica, a todos los asistentes como forma de agradecimiento por la difícil labor que han tenido que desempeñar en estos meses complicados.

.@bthetravelbrand regala a todo nuestro público una semana de vacaciones para 2 personas, con vuelo + hotel, en todo incluido al @barcelohoteles Castillo Beach Resort en Fuerteventura #vuelveaviajarconB#barcelohotels#OmarMontesEHpic.twitter.com/SxCFt1JGlB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2020

