La emocionante sorpresa que prepara Pablo Motos para la vuelta de público a 'El Hormiguero'

La vuelta de público a 'El Hormiguero' ya es prácticamente una realidad. El mítico programa de Antena 3 abre las puertas a asistentes al plató a partir del programa del próximo 21 de junio. Lo que ha sorprendido es el emocionante gesto que ha tenido Motos con aquellas personas que se han dejado la piel en los hospitales para paliar la crisis derivada del COVID-19. En ese primer programa en el que los asientos de 'El Hormiguero' volverán a ocuparse (con un tercio del aforo) estarán disponibles para personal sanitario.

Vuelve una parte relevante del programa, aquellos que crean un show cada noche durante el prime time de Atresmedia. Tal fue la acogida de las entradas para acudir a 'El Hormiguero', que se agotaron con una celeridad que hacía mucho tiempo que no se presenciaba.

Pablo Motos, por tanto, pretende en ese primer programa con público rendirle un homenaje a los que se han dedicado a luchar en primera línea contra el coronavirus. Todo tras el fin del Estado de Alarma en nuestro país. El Boletín Oficial del Estado ha recogido que la medida acababa hoy.

Con el fin del estado de alarma deja de tener efecto el artículo 3 de dicha Orden Ministerial y se reestablecen las restricciones que por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez, establece la Dirección General de Tráfico durante los fines de semana y días de operaciones especiales de tráfico. Dichas restricciones son publicadas anualmente en el BOE. Las de 2020 fueron publicadas el 21 de enero.

Así fue el primer día en el que Motos se enfrentó a un programa sin público

El pasado 19 de marzo, Pablo Motos arrancaba 'El Hormiguero 3.0' con una situación inaudita: el espacio se encontraba sin público por primera vez en su historia a causa del coronavirus.

Estas eran sus palabras: "Estamos en directo, como siempre, y como veis hoy no hay público. Es todo como muy raro. Yo os confieso que me resulta extraño. Desde hace catorce años, siempre ha habido público en esta grada y es la primera vez que me enfrento a un programa así. Como a todos nos está pasando un poco que nos tenemos que enfrentar a algo tan desconocido como el coronavirus, me gustaría por un momento hablar del miedo". Y añadía Pablo Motos: "Yo no soy psiquiatra ni médico porque yo paso miedo antes de salir. Hay noches que las cosas se ponen muy difíciles porque sale casi todo mal. El miedo hay veces que me paraliza y me deja como en blanco y esto me ha hecho estudiar sobre el miedo. El miedo existe porque desde que vivíamos en las cuevas nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, porque en aquella época todo te mataba".

El reconocido presentador de Atresmedia hacía así una asociación entre el miedo que el mismo sentía al salir cada noche a arrancar 'El Hormiguero' y la situación excepcional que estaba viviendo tanto en el programa como en su vida personal, fruto del COVID-19.