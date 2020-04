El Hormiguero: El necesario mensaje de Pablo Motos a las personas mayores: "No nos falléis"

Es más que habitual en las últimas semanas observar como Pablo Motos comienza 'El Hormiguero' como su particular rincón de pensar. Utiliza los primeros minutos del talk show para soltar reflexiones personales o dar consejos para poder llevar mucho mejor estos días de cuarentena. Esto le han hecho ganarse dentro del programa calificativos como el de 'Coach de confinamiento' o el de 'gurú de las respiraciones'. También está la versión crítica que no es muy del gusto de estos consejos o que califican a Motos directamente de 'cuñao'.

En estas reflexiones, a lo largo de toda la cuarentena hemos visto al presentador de Requena tratar todo tipos de temas: ansiedad, miedo, angustia, problemas de sueño, pero también ha habido tiempo para las clases prácticas de respiración y de Yoga, y para sus habituales críticas políticas que ya parecen que han quedado relegadas al momento en el que Motos presenta a Cristina Pardo en la mesa de colaboradores.

La última de estas reflexiones de Motos sorprendía por ser una de las más breves que ha dado hasta el momento, solo 3 minutos, pero también por ser de las más necesarias y acertadas del presentador de Atresmedia.

El necesario mensaje de Pablo Motos a las personas mayores: No nos falléis

'El Hormiguero' comenzaba su segunda emisión de la semana con Cristina Pardo y Yibing como colaboradoras de los martes, y con las anécdotas sobre el programa de Jorge Salvador. Además hasta cuatro fueron los invitados en el programa si contamos a David y José de Estopa, y a Carlos Sainz, tanto padre como hijo.

A pesar de un programa cargado de contenido, Motos hacía su habitual alto en el camino para contar su reflexión diaria. En esta ocasión comenzaba muy inseguro: "No sé como hacer lo que tengo que hacer hoy. No podía seguir adelante si no lo hago. Ya sé que en la tele salen sin quejarse, pero he oído a algunos amigos que algunos de sus padres están llevando mal el confinamiento, que se agotan, que no se están cuidando lo suficiente, que no están haciendo ejercicio, que incluso no se duchan y que no se visten y se pasan el día en pijama", comenzaba poniendo el foco de su reflexión en la situación que están viviendo miles de mayores en sus hogares durante esta cuarentena.

"Necesito dirigirme a la gente mayor que ve el programa. Lo primero, os entiendo. Ser mayor es como ser de tercera, tus opiniones no se tienen en cuenta, y te sientes como un trasto viejo al que hay que aguantar. Encima ahora, si te contagias sientes que es el final", explicaba de como muchas personas se sienten al cumplir cierta edad, una sensación y una situación que el propio coronavirus ha cambiado: "Eso ha cambiado, ahora todo ha cambiado. La verdad, aunque suene muy dura, nos han puesto a todos cara a cara con la muerte. Uno no se da cuenta de las cosas hasta que las pierde o hasta que puedes perderlas. Así que no te abandones, no te abandones ahora porque tus hijos no van a poder perdonárselo en la vida, y tus nietos no se pueden quedarse huérfanos de ti. Ese es el por qué eres necesario ahora, que a lo mejor piensas que no tienes fuerzas ahora. Si las tienes, y lo sé porque yo lo he visto", motivaba a todas las personas que lo estaba viendo para darle sentido a estos días que parecen ser todos iguales.

Amelia, la madre de Pablo Motos llegó a convertirse en colaboradora del programaAtresmedia

Para continuar con su argumento y su apoyo de los mayores, Pablo se abría y contaba una historia muy personal sobre su madre: "Una de las veces que fui a ver a mi madre antes que muriese, la vi que ya estaba dejando ir, y me decía '¿para qué Pablo?', y le dije 'necesito que te cuides por mí, yo te necesito para vivir, necesito que te pongas bien por mí'. Le di una razón para luchar y aguantó casi un año más. El lunes siguiente me llamó y me pidió un camisón blanco porque quería verse guapa por la noche. Ya sé que eres mayor, que tienes angustia, que estás agotado y tienes miedo. Esto nos pasa a todos. No te quiebres ahora, esto va a cambiar. Creo que cuando puedas salir a la calle todo el mundo te va a tratar como un héroe y un supervivientes. No nos falléis, nosotros no vamos a fallaros porque os queremos", terminaba diciendo con mucho criterio.

Aplausos en las redes sociales al mensaje de Pablo Motos

Lejos de la división que suelen generar los mensajes del presentador de 'El Hormiguero', precisamente este sobre las personas mayores calaba en el público y se llevaba el aplauso de muchos espectadores en las redes sociales.

Maravillosa reflexión. Las personas mayores son tan dignas como cualquier ser humano y necesitan que se lo digamos. — Rosario Benitez (@madrerosario) April 28, 2020

Gran reflexión, me ha parecido muy bonita y esperanzadora. — Lili (@Lili66448594) April 28, 2020

Te he visto mil veces, y me parecías divertido ,,, pero con tus últimas apariciones y tus palabras de verdad , me has ganado . Gracias .Más gente así en los medios . — Oscar (@osc_noa) April 28, 2020

Me ha gustado mucho como has abierto hoy. — desdeHoyo (@fastver) April 28, 2020

Eres un grande Pablo! Gracias al @El_Hormiguero por hacernos reír cada noche — O. Paúl (@oscarpaulsainz) April 28, 2020

Si esta mañana he dicho que @InformeRobinson es el mejor programa de deporte, he de decir que @El_Hormiguero es el mejor programade entretenimiento. Y ahora, además, Pablo está sembrao así inició de cada programa. Lo de hoy ha sido, simplemente BRUTAL. — sproket ���� (@ignaciof) April 28, 2020

