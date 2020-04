El emotivo momento en 'El Hormiguero' tras regalar 3.000 euros a una mujer que había superado el coronavirus

En una sociedad azotada duramente por el coronavirus, con la población enfrentada entre quienes defienden la gestión de esta crisis del Gobierno y los que están en contra de ella, cobran más sentido las palabras de Carlos Herrera en 'Sálvame', donde defendía que los españoles necesitan una buena noticia a la que agarrarse para que no decaiga ánimo colectivo.

Eso intenta hacer 'El Hormiguero'cada noche, con su humor, anécdotas y entrevistas intentan alejar del desánimo a toda su audiencia. Además, gracias a su patrocinador bancario, el programa de Pablo Motos intenta regalar cada día 3.000 a una persona que descuelgue el persona y diga las 'palabras mágicas'.

Sergio Fernández, el Monaguillo, se ha convertido en un experto en conseguir entregar este premio cada día, ya van 8 veces seguidas que entrega esta cantidad con la que pone algo de luz en estos días tan oscuros para muchas personas. Esto es motivo de alegría y una buena noticia, pero el dinero es lo de menos cuando se entrega a alguien que ha luchado contra la enfermedad, la ha mirado a los ojos y la ha vencido.

Encarna emociona a 'El Hormiguero', cuando el dinero es lo de menos

El programa vivía su tercer día de la semana con Miguel Ángel Silvestre y Joaquín Sánchez como protagonistas. El actor confesó su 'adicción' a las matemáticas avanzadas para entender mejor la naturaleza, mientras que el futbolista regaló grandes momentos humorísticos como es habitual en él, aunque también se puso serio al recordar a las víctimas del coronovirus y a los 'héroes' de estos días.

Por su parte, la enseñanza diaria de Pablo Motos trató sobre cómo adaptarse a los cambios como filosofía para conseguir la felicidad, y también, el presentador de Requena terminó confesando cómo fue su peor borrachera y como terminó durmiendo con la cabeza en el frigorífico de un mini-bar.

A pesar de todo el entretenimiento y diversión que ofrece 'El Hormiguero', la noche acabó de una manera muy especial gracias al momento en el que Motos y los suyo intentan regalar 3.000 euros a una persona llamando al azar. Durante esta cuarentena, el Monaguillo se ha convertido en el 'gurú del dinero' ya que siempre que ha llamado él ha conseguido repartir este suculento incetivo monetario.

Después de hacerlo varias veces consecutivas, Pablo Motos ha decidido que sea el colaborador quien llame siempre, consiguiendo un total de 7 veces seguidas que reparte 'la tarjeta del Hormiguero', unos 21.000 euros. Tenía toda la presión del mundo el Monaguillo por si se rompía su racha, finalmente su octava vez como gurú no podía tener mejor suerte.

Tras una primera llamada fallida al no existir el número al que habían llamado al azar, tocaba un segundo intento. Tras dos tonos de llamada respondía una voz de mujer, el Monaguillo le daba las buenas noches que eran contestadas en tono cordial. Entonces el colaborador soltó la pregunta: "¿Sabe usted lo que quiero?". Tras unos segundos de silencio la mujer respondía de forma correcta "la tarjeta del Hormiguero", y la fiesta se desataba. El Monaguillo lo hacía por octava vez y ya eran 24.000 euros los repartidos.

Con todo el jaleo de la celebración, la ganadora se atrevía a pregunta si era verdad lo que estaba pasando, algo que confirmaban Pablo Motos y los suyos, a lo que esta afirmaba que los estaba viendo en la televisión. "Muchas gracias Monaguillo", agradecía dulcemente esta mujer mientras que el colaborador recordaba todo el dinero que lleva ya repartido con alegría.

Pablo Motos quiso saber más sobre esta ganadora, la mujer muy agradecida confesaba que se llama Encarnación, que tiene 74 años y que habían llamado a Moratalaz, Madrid. "¿Te van a venir estos 3.000 euros muy bien, supongo?", preguntaba el presentador a lo que Encarnación sorprendía confesando que acababa de pasar el coronavirus: "Hombre, después de pasar el coronavirus, muy bien. He estado ingresada en el hospital". Tras esta confesión, los presentes en el plató no podían arrancarse a dar un aplauso por la buena noticia de haberle vencido la batalla al COVID-19, que ya se ha cobrado en España más de 21.500 vidas.

Motos también quiso preguntar sobre cómo había sido el proceso y cómo lo había vivido en sus propias carnes: "Han sido unos días en el hospital muy mal, pero gracias a Dios no tuve que ser ingresada en la UCI. Pero bueno, no quiero entristecer a nadie ya que este programa es para hacer que la gente se ría y no quiero tristezas".

Finalmente El Monaguillo despedía a Encarnación invitándola a que compre langostinos para celebrarlo, e incluso, autoinvitándose a ese banquete. Una alegría estos 3.000 euros que solo podrá disfrutar Encarnación pero que sacó una sonrisa a todo el público de 'El Hormiguero'

