Pablo Motos describe a Fernando Simón de la manera más inesperada y las críticas no tardan en llegar

Pablos Motos se está acostumbrando, y cada vez más, a hablar de política en su programa. Algo que hacía puntualmente y que se convertía en noticia y que ahora parece haberse convertido en una cruzada personaldel presentador de Requena.

Desde 'El Hormiguero', el programa más visto de la televisión española, Motos está acostumbrando a soltar una reflexión personal al inicio del programa desde que comenzase la crisis del coronavirus. Estas reflexión han ido girando de tono, siendo primero unas reflexiones destinadas a los consejos de cómo gestionar sensaciones como el miedo, la ansiedad o la dificultad de conciliar el sueño.

En estas dos últimas semanas Motos se ha enfocado mucho más en la política y en la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis sanitario y también económica. Lo que en un principio fue una llamada de atención a la clase política pidiendo unidad, ha derivado en críticas a las medidas del Ejecutivo aprovechando la presencia en el plató del programa de Cristina Pardo que analiza la actualidad política.

En la última visita de Pardo en 'El Hormiguero', el presentador aprovechó para valorar la desescalada que el Gobierno había anunciado esa misma tarde: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que ha vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias. Habrá un momento en el que se bajaran del guindo y será obligatoria. Su orgullo le impide decir que la cagaron y que la mascarilla, evidentemente, la tiene que llevar todo el mundo", comentaba en su programa lanzando un claro mensaje al Ejecutivo.

Al día siguiente, como si hubiera escuchado a Pablo Motos y respondiendo a las preguntas, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, justificaba y explicaba por qué el Gobierno había decidio no implantar el uso obligatorio de mascarillas y en vez de ello lo ha dejado en "altamente recomendable". En primer momento Simón informaba que había suficiente material en concepto de mascarillas guardado para "utilizarlos correctamente" cuando sea necesario, por lo tanto no hay problema de abastecimiento ya que además se están adquiriendo nuevas unidades constantemente.

"No todo el mundo puede usarla, como personas con problemas respiratorios, otras sufren crisis de ansiedad cuando las utilizan, con los niños no es fácil que las usen correctamente. Con lo cual, una norma con todas estas excepciones, que en muchos casos son difíciles de probar, es complicada. Es muy deseable que la gente la lleve. Pero hacerla obligatoria no es fácil. Hay situaciones en las que utilizar una mascarilla ni aporta ni quita nada", comentaba el responsable en rueda de prensa respondiendo así a mucho como Pablo Motos que se preguntaba el por qué de esta falta de obligatoriedad.

Como si por alusiones se tratase, parece que Pablo Motos se ha dado por aludido con las respuestas de Fernando Simón. El de Requena comenzaba el programa con su reflexión habitual, y esta vez quería comenzar el programa hablando de los 'antivacunas'. En menos de un minuto, Motos ya había lanzado otro golpe de los suyos a Pedro Sánchez: "Que los antivacunas se la quisieran poner ahora, es como si el presidente del Gobierno dijese que no se fía de alguien y lo nombrese vicepresidente", decía irónicamente recordando la afirmación de Sánchez sobre Iglesias en la que decía que no se fiaba de él.

Continuaba el presentador de talk show hablando de como los chinos fueron los primeros en cerrar todo en España, y como deberían ser la referencia cuando haya que abrir. En ese ambiente de bromas y clichés, llegaba un comentario con que nadie esperaba. Pablo Motos preguntaba por las largas respuestas que da Fernando Simón en las ruedas de prensa para después describirlo de una forma un tanto curiosa: "Como es ese hombre, parece que lleva varios días durmiendo en un coche", decía Motos a lo que Marron contestaba que "total, parece que lo acaban de despertar para la rueda de prensa", siguiendo la broma de su jefe.

"Se le ha ido quedando la voz cada vez más aguda. Ahora tiene una voz que cuando habla se giran los delfines", comentaba el presentador de 'El Hormiguero' sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Entre tantas pullas y comentarios políticos, Motos se quedaba sin tiempo para su reflexión inicial y tenía que dar paso a publicidad, sin embargo aún le quedaría tiempo para hacer otra chanza sobre la gestión del Ejecutivo y la desescalada: "No lo han conseguido entender ni Los Lobos de '¡Boom!'. Estamos en un caos".

Las críticas a Pablo Motos por la falta de respeto a Fernando Simón

Mientras que aquellas personas que están en contra de la gestión del Gobierno durante esta crisis sanitarias continúan divirtiéndose con los ácidos comentarios políticos de Pablo Motos, los hay, cada vez más, que no entienden este inquina del presentador en un programa destinado al entretenimiento y servir de oasis entre toda la información y la crispación política. Es por eso que muchos han sido los que se han manifestado en contra del Motos en las redes sociales por darle tintes políticos a 'El Hormiguero'.

@El_Hormiguero Pablo Motos dedícate a presentar que es lo tuyo. No hables de temas de salud relacionados con el covid porque no tienes ni idea y no le llegas a Fernando Simón ni a la suela del zapato. ¡Haber estudiado! — Tuqui (@lauramartingc) April 30, 2020

Cuando un presentador llamado Pablo Motos merece el calificativo de Miserable no merece la atención de la gente honesta.Por mucho que humilles al dr SIMÓN jamás le alcanzarás pórque nunca llegarás a su altura. — Marosi Molares (@Maro_si) April 29, 2020

#QuedateEnCasaEH23 Pablo Motos traspasando el cuñadismo con su comentario de lo que parece Fernando Simón. Tal vez debería pedir disculpas — Javier Gallardo (@Javito_Gallardo) April 29, 2020

Pablo Motos desobedece la orden de separación de 2 metros entre personas y pasa de la recomendación de uso de mascarilla. Un gran ejemplo.

Todo después de faltar al respeto y reírse del Dr. Fernando Simón.#ElHormiguero@fernandosimon_pic.twitter.com/9P2rNIikmj — Darío Camino (@MarcaVerde) April 29, 2020

@El_Hormiguero criticando el aspecto de Fernando Simón, alguien que no ha dejado de trabajar incansablemente porque el país salga adelante. Pablo Motos, un personaje clasista, machista y amigo de la derecha rancia, ha caído más bajo que las hormigas. — Víctor García (@vik_gg) April 29, 2020

¿Acaba de insultar Pablo Motos a Fernando Simón por su imagen? Ha dicho algo así como que vive en un coche o algo parecido. La televisión se está convirtiendo en algo asqueroso.#QuedateEnCasaEH23 — Pelusilla Al Caos ���� (@Issneey) April 29, 2020

