Pablo Motos vuelve a atacar a Iglesias y Sánchez por la salida de los niños: "Parecen Pepe Gotera y Otilio"

Pablo Motos sabe aprovechar a la perfección el papel de hombre multiusos que le da ser el amo y señor de 'El Hormiguero'. En el programa lo mismo te da un consejo psicológico que opina sobre política.

En el tema de los consejos, Pablo parece haberse autodenominado el título de 'coach frente al coronavirus' de la televisión en España. Estando algunos días más acertado que otros con las recomendaciones que lanza a cámara. No fue mala la última reflexión del presentador de Requena en el arranque del programa, una reflexión que mezclaba salud mental y educación: "Si nos enseñaran higiene mental desde pequeños estaríamos mucho más preparados para lo que se viene. La higiene mental va de cambiar tu respuesta ante el fracaso y favorece a tu autoestima. A lo mejor ahora que parece que todo se va a acabar puedes aprender algo de todo ello", reflexionaba.

Si nos enseñasen higiene mental, estaríamos mejor preparados para enfrentarnos a lo que viene #QuédateEnCasaEH18pic.twitter.com/m7l0Z4TtAg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2020

La crítica de Pablo Motos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Parecen Pepe Gotera y Otilio"

Como viene siendo habitual en este nuevo formato de 'El Hormiguero',Cristina Pardo formaba parte de los colaboradores que participaban en el programa, con ese motivo Pablo Motos ha querido preguntar cómo será esa salida de los niños a partir del domingo, y de la que el Gobierno cambiaba de decisión dos veces en el mismo día.

"Cristina, ¿cómo va el debate de si los niños pueden salir? No pueden hacerlo, como pueden, van al supermercado, se ponen dentro de la farmacia a vender juanolas", preguntaba en tono de broma.

La presentadora de 'Liarla Pardo', intentaba poner en cronología desde el sábado lo que ha ocurrido desde que se avisase que se iba a dejar a los niños salir a la calle a partir del 27 de este mismo mes. Tras ese anuncio han pasado varios días donde el Gobierno ha estado consultado expertos y por la mañana era la ministra Maria Jesús Montero quien informaba de que los niños podían salir a acompañar a sus padres a las labores permitidas; supermercados, farmacias, bancos, centros de salud y trabajos.

Pablo Motos debate junto a sus colaboradores de política en 'El Hormiguero'Atresmedia

"Esto era algo que ya lo podías hacer si no tenías con quién dejar al niño. Todos los partidos, sin excepción, dijeron que como puedes meter a un pequeño en un supermercado si no puedes controlar que toque todo. Se trata de que estén al aire libre. Así que el Gobierno ha visto que no le salía adelante el decreto, y han rectificado esta tarde. Una cosa la han dicho por la mañana y otra, por la tarde", terminaba de explicar Crisitna Pardo.

Ante esta explicación Pablo Motos no podía evitar controlarse y soltaba una de sus perlas en contra del Gobierno: "Les ha costado una semana tomar la decisión. Es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parecen Pepe Gotera y Otilio", decía el presentador de 'El Hormiguero' comparándolos con los dos obreros chapuzas de los tebeos de Ibáñez, el creador también de Mortadelo y Filemón.

Tras este nuevo ataque de Motos a Iglesias y Sánchez, Cristina Pardo volvía a retomar el tema afirmando que antes de que compareciera el ministro Illa, Pablo Iglesias había lanzado un tweet achacando que la rectificación del Gobierno venía por parte de Unidas Podemos: "Nos congratulamos de que se adopten las recomendaciones que ha venido planteando nuestra Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia", se podía leer en el tweet del vicepresidente segundo del Gobierno.

Nos congratulamos de que se adopten las recomendaciones que ha venido planteando nuestra Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Desde el próximo domingo los niños y las niñas podrán realizar paseos acompañados de personas adultas. Lo explico �� — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 21, 2020

Sobre esta última información Pablo Motos volvía a poner el foco sobre Pablo Iglesias: "Ha dejado a Pedro Sánchez mal diciendo que ellos estaban en lo correcto y al final les habían hecho caso", exclamaba Motos. "Pablo Iglesias es como para llevártelo de compañero a una guerra, es la persona adecuada", se reía el presentador de Requena junto a Marrón.

Pardo, por su parte, mandaba otra pulla al Gobierno: "Lo interesante es que también los niños pudieran salir del Gobierno para darse un paseo y luego volver". Finalmente Motos reflexionaba sobra la gestión del Gobierno: “La pregunta es: si esta decisión tiene este nivel, ¿el resto que toman también tiene este nivel? Es un drama", sentenciaba mientras que durante el programa se seguía bromeando sobre cómo se debería sacar a los niños.

División de opiniones a las palabras de Pablo Motos

Muchos son los que aplauden estas reflexiones de Pablo Motos en contra de la gestión del Gobierno del coronavirus, ya la semana pasada conseguía convertirse en viral un vídeo suyo llamando a la unidad de los políticos: "¿De verdad no vais a estar a la altura y trabajar en equipo para que muera menos gente? En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos", decía en aquella ocasión.

Esta vez ha habido más división de opinión debido a la clara posición del presentador de 'El Hormiguero'. Mientras de sectores contrarios a la gestión del Gobierno aplauden al presentador, los hay que no toleran que se utilice un programa de entretenimiento como este para lanzar ningún tipo de mensaje político.

Ya estan los telespectadores, los que no le gusta nada oir criticas y aceptar la realidad. Sois los del pensamiento único y todo aquel que difiera es facha. Tiene un diagnóstico... "Totalitario".

Me alegra ver alguna tv ejerciendo la pluralidad, gracias#PabloMotos — Avio (@Avio36091617) April 22, 2020

Pablo Motos. Me gusta que pongas en su lugar al coletas de Iglesias y a su subordinado Pedro Sánchez. No están haciendo nada bien desde el principio lo del coronavirus — Alfonso Perez Navarr (@AlfonsoPerezNa2) April 22, 2020

@El_Hormiguero Pablo Motos presume de no votar. También podría presumir de no opinar. Opinar por opinar, puede se merece un premio y, ahora, le hago entrega del mismo pic.twitter.com/Fo3nXRxkNV — Miguel TT (@Miguel1963ttTT) April 22, 2020

A mi ésto de que Pablo Motos y Risto Mejide cambien de opinión ahora me parecen de oportunistas y chaqueteros. No son tontos. Saben que habrán cambios. https://t.co/Lgyk3aXxTX — Patricia Wazani Hernández (@WazaniHernandez) April 22, 2020

A mi me llama mucho la evolución de Pablo Motos...

Le vi muy socialista cuando ZP se presentaba a las elecciones.

Pasó a parecer un anuncio de Podemos. Pero ahora se le ve muy contrario al Gobierno...

¿ha visto la luz y ya no cree en los politicos vendehumos? — Javier Cortés (@Cortes2Javier) April 21, 2020

#SanchezVeteATuCasa el Pablo motos dando lecciones al gobierno,haciendo un programa en directo,sin mascarillas,sin guantes,la distancia de seguridad para otro día,y 7 u 8 en el plató mínimo,y para velar a un fallecido 2 maximo,y se queja el muy sinvergüenza!! @El_Hormiguero — Extremeño,no manipulable (@arese39) April 21, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "Ha llegado el momento de aceptar la realidad"

Pablo Motos se burla de la posibilidad de que Iglesias sea presidente

La crítica más ácida de Pablo Motos a Carles Puigdemont