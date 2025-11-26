"La petición de prisión para Aldama es de 7 años y para Ábalos 24; tener muchos casos y una fianza millonaria para alguien que dice no tener dinero, le invita a colaborar en el resto de instrucciones"

La situación judicial de los principales implicados en el caso de las mascarillas podría ser cada vez más perjudicial para el Gobierno. Así lo ha analizado el periodista Antonio Naranjo en el programa 'Herrera en COPE', donde ha destacado un dato que considera demoledor: la diferencia en las peticiones de prisión para los implicados. Mientras que para Víctor de Aldama la petición es de 7 años, para el exministro José Luis Ábalos asciende a 24 años por no haber colaborado hasta ahora.

Escúchalo en Podcast Mr. Dato | Los motivos que pueden llevar a Ábalos a colaborar con la justicia Mr.Dato Escuchar

La encrucijada de Ábalos

Según Naranjo, el exministro podría llegar tarde a un pacto judicial que le ofrezca cierta benevolencia. Sin embargo, al tener muchos casos abiertos y verse ya ante el Tribunal Supremo, su situación se complica. A esto se añade la posibilidad de que el juez decrete una fianza millonaria para eludir la prisión preventiva, algo que el propio Ábalos dice no poder afrontar. Este escenario, según el analista, "le invita a colaborar en el resto de instrucciones abiertas".

Koldo y su arsenal de información

En el caso de Koldo García, su asesor, la situación es más sencilla. Antonio Naranjo ha señalado que parece que sí quiere colaborar, mencionando un claro "recado sobre el caserío y el encuentro con Otegui". No obstante, el colaborador de 'Herrera en COPE' considera que su colaboración puede no ser tan determinante como la información que ya obra en poder de la justicia.

Es tan ingente la cantidad de información que ya tiene la instrucción judicial a través de la guardia civil con los dispositivos que le incautaron" Antonio Naranjo Periodista

La clave reside en el registro domiciliario de Koldo, donde la Guardia Civil incautó varios dispositivos. Naranjo ha sido tajante al afirmar que "es tan ingente la cantidad de información que ya tiene la instrucción judicial a través de la guardia civil con los dispositivos que le incautaron en el registro domiciliario, que incluso, aunque no colaborara, creo que va a seguir saliendo mucha información al respecto de las andanzas de toda esta trama".