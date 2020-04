Pablo Motos crítica a Pedro Sánchez por la desescalada: "Su orgullo le impide decir que la cagaron"

Los martes se han convertido en el día en el que Pablo Motos aprovecha la visita de Cristina Pardo como una de sus colaboradoras para criticar a la clase política o la gestión del Gobierno. Durante esta cuarentena lo hemos podido escuchar pedir la unidad de las fuerzas políticas para trabajar juntos para salir de esta situación, o como comparaba a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias con los personajes de cómic Pepe Gotera y Otilio.

Con un día marcado por las nuevas informaciones sobre la desescalada, sus todavía confusas fases y la rueda de prensa de Pedro Sánchez explicando estas medidas, Motos no ha desaprovechado la ocasión para entrar a valorar el tema del momento y dejar un recado al presidente del Gobierno.

Tras una reflexión de ánimo a las personas mayores que lo están pasando mal durante la cuarentena, Pablo Motos se sentaba en la mesa junto a sus colaboradores, los cuales tienen unos días fijos en los que acudir al plató en esta nueva versión de 'El Hormiguero' condicionada por el coronavirus.

Por esta dinámica, los martes Cristina Pardo comparte mesa con Motos y los suyos. De esta manera el presentador de Requena quiso preguntarle, y sobre todo, perdirle que arrojase un poco más de luz sobre el funcionamiento de las fases de la desescalada de la que Motos no quiso "poner adjetivos", y de la que no había entendido mucho ya que Pedro Sánchez "se alarga mucho" y no había tenido una rueda de prensa "esclarecedora".

La presentadora de 'Liarla Pardo' explicaba como podía el funcionamiento de esta desescalada y de sus fases, señalando que se iba a alargar hasta finales de junio y que en cada provincia podría estar en una fase diferente a las otras según los datos de contagios que se vayan dando. "Habrá mucha letra pequeña en las condiciones de cada fase", apuntaba la periodista de La Sexta.

De la misma manera, Pardo explicaba como será el caso de las restricciones en los bares y de la hosteleria en general. Ante las dudas que generaban estas explicaciones, la periodista se excusaba: "Si no se lo sabe Pedro Sánchez, no me lo voy a saber yo". Tras las explicaciones de la colaboradora, Pablo Motos empezaba a dar su opinión: "A todos nos hace mucha ilusión salir, ¿estamos yendo demasiado deprisa?", le preguntaba a Cristina. "Hay que tener mucho cuidado con la presión. Lo que ninguno tenemos en la cabeza es un segundo confinamiento porque eso nos deprimiría demasiado. Vamos a entrar en una situación de riesgo porque la economía no aguanta más y no tenemos un medicamento contra el coronovirus. Tenemos que convivir con el coronavirus", comenzaba explicando.

Motos continuaba aportando su visión: "La única opción que tenemos en estos momentos es el cuidado individual porque sino nos volverán a confinar", auguraba con algo de negatividad el presentador de 'El Hormiguero'. Tras esta afirmación Pablo continuaba recordando lo importante que son las medidas para evitar el contagio, medias como la distancia, la higiene y las mascarillas. Sobre el uso "altamente recomendable" de las mascarillas Motos a arremetido con Pedro Sánchez por no recular y hacerlo obligatorio: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que ha vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias".

Tras este ataque al presidente del Gobierno, Motos justificaba el uso obligatorio de las mascarillas: "Habrá un momento en el que se bajaran del guindo y será obligatoria. Su orgullo le impide decir que la cagaron y que la mascarilla, evidentemente, la tiene que llevar todo el mundo", terminaba.

El presentador también aprovecho para pedir la necesidad de la presencia de test en todos los sitios, incluido lugares como los bares o los restaurantes. Además ha criticado los datos de la OCDE que posicionaban a España como el octavo país que más test había realizado. "Estamos en el puesto 17 si contamos como contamos los demás. Si contamos como cuenta el Gobierno, que tienen una forma tan original…", decía ironizando Pablo Motos.

