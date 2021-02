Pablo Motos ajusta cuentas con Iglesias por su papel en el Gobierno con una simple pregunta: en pocas palabras

Pablo Motos, presentador y director de 'El Hormiguero' en Antena 3, analizaba el pasado jueves las últimas declaraciones del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que en las últimas jornadas se ha mostrado muy crítico con el papel de los medios de comunicación privados en nuestro país.

El principal socio de Gobierno de Pedro Sánchez señaló hace unos días en el Congreso de los Diputados que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es "un tema tabú del que parece que está prohibido hablar". "Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar", ha manifestado, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia "determinante" en la opinión pública y en la democracia. Así, ha afirmado que son quienes deciden las agendas, "los temas de los que se habla y de los que no se habla", y ha insistido en que "deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer" en España.

Por otro lado, Iglesias indicó que "los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos". ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión en directo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha recordado.

Las críticas de Iglesias a los medios

Iglesias también se preguntó "cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso que además es un poder empresarial, un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente, en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres". "Es un peligro para el periodismo que el sistema mediático esté dominado por los bancos y por los fondos buitre tiene consecuencias sobre la libertad en el ejercicio del periodismo", ha insistido. Además, ha señalado que Madrid tiene un "protagonismo excesivo" en canales estatales y cree "necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad".

Estas declaraciones provocaron muchas reacciones dentro de los medios de comunicación, uno de los presentadores que primero se pronunció fue Risto Mejide, que quiso explicar al vicepresidente cuál es la regulación que rige a los medios de comunicación privados: "A mí ya me entra la risa. Cuando un político habla de lo que sabe pues normalmente no sale por la tele. Para los que no se han informado sobre el tema, por supuesto que los medios de comunicación privados están regulados, desde el momento en el que tú das una concesión, que es una licencia. También existe una ley, de 2010, la Ley Audiovisual, que debe desconocer el vicepresidente del Gobierno que también regula este sector. Pero es que además hay una regulación diaria que se llama share".

Risto Mejide y Pablo Iglesias pic.twitter.com/wKYsqojqyK — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 18, 2021

La pregunta de Pablo Motos sobre las palabras de Iglesias

En esta dirección también se pronunció Pablo Motos, que el pasado jueves aprovechó la visita del periodista Carlos Alsina para sacar este asunto y también mostrar su punto de vista sobre las palabras del vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Puede decir en el Congreso que no entiende por qué los medios de comunicación, estamos hablando de Pablo Iglesias, mandan más que él, que es el vicepresidente del Gobierno. ¿Se le ha ido la olla?, ¿está yendo muy lejos?", preguntaba el presentador al invitado antes de conocer su impresión.

También te puede interesar

¿Cuántos años tiene Pablo Motos? Su inconfesable secreto, al descubierto en 'El Hormiguero'

Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' cuál es el comentario que más daño le ha hecho: "Me molestó mucho"