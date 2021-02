¿Cuántos años tiene Pablo Motos? Su inconfesable secreto, al descubierto en 'El Hormiguero'

Pablo Motos lleva muchos años convertido en uno de los rostros televisivos por excelencia de nuestro país. Es una cara amiga para el espectador por su faceta como presentador de 'El Hormiguero', un espacio más que consolidado en el prime time de nuestra pequeña pantalla.

A pesar de todo, seguro que muchos ciudadanos se preguntan cuántos años tiene el valenciano. Él mismo ha desvelado la incógnita este jueves en una nueva edición de su programa. Quizá su respuesta sorprenda a más de uno.

¿Cuántos años tiene Pablo Motos?

El invitado de esta ocasión ha sido el periodista Carlos Alsina, con el que Motos ha abordado, sobre todo, la actualidad política. Sin embargo, el inicio de su conversación también ha girado en torno al peligro que pueden tener las redes sociales. Sobre todo, a nivel de las críticas.

Ha sido este asunto el que ha motivado que ambos empezasen a hablar de la edad. “Tú llevas más que yo, ¿no? Tú eres mayor que yo, ¿verdad, Pablo?”, ha preguntado Alsina. “Yo soy mayor que tú. La verdad es que no lo parece, pero...”, ha reconocido entonces Motos, entre las risas y aplausos generalizados.

“Yo estoy en 51”, ha reconocido entonces el periodista, a lo que el presentador ha replicado: “¿51? ¡Eres un crío! Yo, 55”. Entonces, han pasado a recordar que se conocen “de toda la vida”, con un pasado en común en la radio. “Hay un chaval jovencito al que le gusta tanto la radio que duerme en la emisora pero duerme sin que sus jefes lo sepan”, ha llegado a recordar Alsina sobre los inicios de Pablo Motos en el ámbito mediático.

Pablo Motos desvela en ‘El Hormiguero’ un inesperado detalle sobre su matrimonio

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha desvelado este martes delante de Vicky Luengo un detalle oculto sobre el matrimonio que mantiene con Laura Llop y que ha superado el cuarto de siglo recientemente.

En concreto, el presentador del espacio en prime time de Antena 3, que recientemente ha superado la covid-19, lleva 27 años casado con su mujer y este martes ha querido analizar alguna de las claves que han ayudado a conseguirlo.

Durante su conversación con Vicky Luengo, una de los rostros más visibles en estos últimos meses por el relevante papel que ha tenido en la serie 'Antidisturbios', el comunicador le ha querido preguntar sobre muchas y diversas cosas.

La felicidad, el amor... han sido alguno de los temas de los que ambos han querido hablar este martes. Por su parte, Luego ha hecho especial hincapié a la serie. "Todo lo que tenga que ver con la serie me hace mucha ilusión", ya que ha reconocido haberse sentido muy feliz grabándola pese a los esfuerzos que eso ha supuesto. "Me ha cambiado porque ha sido un reto, casi el más fuerte de mi carrera. También la gente que he conocido allí que me la llevo para toda la vida", ha reconocido una de las galardonadas este último año en los Premios Forqué 2021.

"Fueron cuatro meses de grabación, con un mes de ensayos antes... fue muy exigente, cosa que agradecí. Fue duro a nivel mental porque estuve muy concentrada, y cansado, pero lo disfruté de una forma increíble", ha explicado, quien ha querido destacar que ya tiene en marcha otros proyectos a la vez que sigue en el teatro con su obra 'Principiantes'.

El inesperado detalle que Pablo Motos ha desvelado sobre su matrimonio

La entrevista, como decimos, ha ido en muchos sentidos. Tanto ha sido así que en algún que otro momento ha sido la entrevistada quien ha entrevistado al presentador. Por ejemplo, la actriz ha querido preguntarle a Pablo Motos su opinión sobre el amor.

"El amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómodo", le ha respondido Pablo Motos, que han llegado directamente al corazón de la joven actriz, que ha añadido: "para mí amar es la libertad para que el otro pueda ser quien quiera ser".

Ha sido en este momento de la conversación cuando Pablo Motos ha querido dar un curioso detalle sobre su matrimonio que no se sabía hasta ahora y que podría explicar, entre otras cosas, sus 27 años de matrominio con Laura Llop. "Yo le digo a mi mujer: 'vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", ha explicado riéndose.

Asimismo, Motos ha explicado que a su juicio la admiración es lo "Admirar a la otra persona en lo básico para que la perdurabilidad de una relación. "No hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho", ha dicho en este sentido.