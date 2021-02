Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' cuál es el comentario que más daño le ha hecho: "Me molestó mucho"

Tras despedir al invitado, Pablo Motos dio paso a los colaboradores de 'El Hormiguero' para comenzar la mesa de debate que protagonizan, cada jueves,Nuria Roca, Juan del Val,Cristina Pardo y Tamara Falcó. En primer lugar, el presentador colocó en el centro de la mesa la encarcelación de Pablo Hasél, haciendo hincapié en si creen que es necesario revisar las condenas que traen consigo delitos tipificados en el Código Penal.

Este martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Como consecuencia, este miércoles, muchos manifestantes asaltaron las calles de Madrid para quejarse de lo sucedido con el rapero, lo que ha provocado destrozos y varios heridos. La protesta ha dejado en la capital 19 detenidos y 55 heridos, entre los que 35 son policías. Algo similar ocurrió en Barcelona, donde terminaron con 29 personas detenidas y 8 heridos. Además de destrozos en locales, comercios, escaparates...

Durante el intercambio de opiniones, el presentador cortó a sus compañeros para pedirles que dejaran de "frivolizar", dando así paso a otro tema de discusión: "¿Por qué somos tan sensibles con los sentimientos religiosos y, sin embargo, si eres famoso te pueden insultar y mentir sobre ti?", preguntó el conductor del espacio.

"¿Si eres famoso te sacan de los Derechos Humanos?", cuestionó, muy sarcástico, el presentador del programa de las hormigas. Motos se refirió a todas las críticas que los personajes públicos reciben por el hecho de serlo, unos ataques con los que tienen que lidiar diariamente sin contar con la protección de la justicia.

"Pero a ti qué es lo peor que te han dicho, Pablo. Porque a estas alturas, un insulto parece ya el pan de cada día", quiso saber Cristina Pardo. El presentador no tuvo que pensárselo demasiado y, rápidamente, se le pasó por la cabeza unas críticas que, tal y como dijo, le hicieron mucho daño.

A pesar de evitar decir su nombre, Motos reconoció haberse sentido especialmente molesto cuando recibió miles de ataques por recibir a un invitado concreto a 'El Hormiguero'. Todos sabían que se trataba de Santiago Abascal, pero no quisieron mencionarle por no reavivar la polémica.

"Me molestó mucho cuando decían que blanqueaba el fascismo por traer a una persona que tenía el mismo derecho que las demás, aunque no esté de acuerdo con él al igual que no estoy de acuerdo con otros", explicó el presentador de Antena 3, dejando claro que le molestó mucho, pero que lo volvería a hacer.

Motos insistió en que los comentarios le molestaron "muchísimo porque no fueron ni una vez ni dos, fueron muchas veces y muy a saco". De hecho, quienes se mostraban en contra de que el líder de Vox fuese al programa, organizaron una campaña de boicot contra el espacio de Antena 3 nada más enterarse de que Abascal visitaría el plató para ser entrevistado un mes antes de las elecciones generales , el 10 de octubre de 2019.

"Parecía que estaba trayendo aquí a un delincuente, cuando estaba trayendo a un señor que tiene sus votantes y que tiene el mismo derecho a tener un espacio para saber cómo es y cómo piensa", agregó Motos.

Asimismo, el comunicador explicó por qué le gusta entrevistar a los diferentes líderes políticos, sean del partido que sean: "La idea de las entrevistas electorales es sacarlos del sitio encasillado donde están siempre y donde todo es previsible, porque aquí se ve perfectamente quién es y qué quiere. Cuando le metes las hormigas, le haces opinar o cuando bromeas, es cuando se ve quién hay detrás de un tío o de una tía. Entonces, la intención es que, antes de votar, se tenga una opinión un poco más completa de alguien".

"Cosa que no tiene nada que ver con mis ideas, que intento colgarlas siempre en la puerta para no meterlas demasiado, porque nadie sabe lo que pienso ni a quién voto", concluyó Motos tras su confesión, aunque quiso dejar claro que no apoyaba al partido liderado por Santiago Abascal.