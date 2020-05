El optimismo de Toni Acosta en 'El Hormiguero': "La vida es otra cosa"

'El Hormiguero' continúa dando guerra en Antena 3 con su versión 'Quédate en casa 3.0'. Mientras que el resto de programas de la televisión que fueron afectados por el coronavirus van recuperando la normalidad poco a poco, el programa de Pablo Motos continúa con la estructura que ha presentado a lo largo de la cuarentena.

Tras varios días protagonizados por las polémicas políticas de las declaraciones del presentador de Requena, el programa del miércoles iba más cargado de humor y de lo que esperan los espectadores. El propio Motos comenzó el programa contando dos anécdotas personales. La primera de ellas cómo fue la primera vez que cobró un dinero que no esperaba, cómo se puso a despilfarrarlo y cómo acabó en la misma mariscaría que un vagabundo al que le había dado dinero. Posteriormente contaba una anécdota escatológica sobre el momento más bochornoso de su vida, después de su primer concierto de guitarra delante de un público.

En cuanto a los invitados, el tenista Feliciano López pasó para hablar cómo está viviendo el confinamiento el mundo del tenis, además de admitir que los tenistas van a ser los últimos en regresar a las pistas al tratarse de un deporte donde se viaja mucho de un país a otro.

La otra invitada fue la actriz Toni Acosta, acompañada de su habitual sentido del humor, dejó unas lecciones muy necesarias en nuestros días.

Que las cosas estén mal no significa que no vayas a salir de esta #QuédateEnCasaEH27pic.twitter.com/ttu5Fuq2Wg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2020

El mensaje optimista de Toni Acosta: "La vida es otra cosa"

La actriz entró comentando como está llevando el confinamiento acompañada de sus dos hijos y de su perra. Acosta afirmaba que estaba teniendo una cuarentena muy creativa y también que su hija le había cortado el pelo durante estos días. Además afirmaba que se estaba tomando la vida de otra manera gracias a la meditación: "Yo tengo una parte muy 'happy', llevo tiempo haciendo yoga y meditando".

"Creo que de este confinamiento, aparte de estar entretenidos y de rellenar el tiempo en nuestro hogar, si la gente lo ha hecho bien, deberíamos salir de nuestras casas modificados para bien", contaba la actriz optimista.

"Íbamos corriendo a todas partes, queriendo llegar a más de lo que podíamos llegar, pasando muy poco tiempo con la familia. Te das cuenta de todo eso cuando te paras", explicaba lo que ha supuesto la pandemia para muchas personas. "Las primeras semanas lo pasé peor porque estaba grabando una serie, rodando la película, promos de otras cosas... y cuando te paras, te das cuenta que la vida es otra cosa", afirmó Acosta sacando los aplausos de la mesa de 'El Hormiguero'.

También comentó sobre los secretos de meditación que está siguiendo durante estos días: "El Tao, que no me las voy a dar de nada porque hay partes que todavía mi cabeza no alcanza, es un camino y una iniciación que he hecho durante este confinamiento por el coronavirus", explicaba.

También aprovechó su visita al programa para promocionar la nueva película que protagoniza con Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 2'. La película se estrena el 7 de agosto, y Pablo Motos la presentaba con mucha ilusión ya que es la primera película que presentan en el programa desde que comenzase el confinamiento. Sobre su relación con Santiago Segura, Toni afirmaba que se llevan muy bien: "Es mi marido en la ficción. Nos entendemos muy bien y yo siempre le echo piropos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pablo Motos intenta menospreciar el acento andaluz y Roberto Leal le da una auténtica lección de humildad

Malú desvela por sorpresa en 'El Hormiguero' el sexo del bebé que tendrá con Albert Rivera

El emotivo momento en 'El Hormiguero' tras regalar 3.000 euros a una mujer que había superado el coronavirus