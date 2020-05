Malú desvela por sorpresa en 'El Hormiguero' el sexo del bebé que tendrá con Albert Rivera

La entrevista de Malú en ‘El Hormiguero’ era una de las más esperadas hasta el momento. Desde que la artista anunció su embarazo hace unos meses, pocas son las ocasiones en las que se ha pronunciado al respecto o que se ha dejado ver. De vez en cuando compartía un vídeo o una foto para decir a sus seguidores que todo iba correctamente y que se encontraba bien, deseando que su hijo nazca.

Hasta ahora todos pensábamos que el bebé que espera junto a Albert Rivera era un niño y que en teoría se iba a llamar Mario, pero nada más lejos de la realidad. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre cuál era el sexo de su futuro hijo, Malú no ha dudado ni un segundo en gritar a los cuatro vientos: “¡es una niña!”, dejando a todos sin palabras con su confesión. Muchos son los detalles con los que nos habían despistado hasta ahora las informaciones que habían salido a la luz, pero lo cierto es que nunca se había pronunciado al respecto.

Malú desvela el sexo de su bebé y su posible nombre

Todo apunta a que Malú dará a luz en pleno estado de alarma, aunque poco a poco las medidas se están reduciendo y en las próximas volveremos a la llamada “nueva normalidad”. Pero ella ha asegurado que está muy tranquila y que confía mucho en la labor de los sanitarios. “Desde el primer momento me han tranquilizado mucho con ese tema. Es cierto que meterte en un hospital da algo de miedo, pero prefiero eso que tenerlo sola en casa. Todavía queda un poquito y a ver si con un poco de suerte nos saltamos la pandemia", ha asegurado.

item no encontrado

Después de desvelar que el bebé que espera junto a Albert Rivera es una niña, ya solo queda por saber el nombre, pero eso es algo que por el momento no tienen decidido. “Vamos a decidirlo más adelante. Tenemos algunos que nos gustan pero queremos verle la carita. La pequeña lista que tenemos ha sido fácil, nos entendemos bastante en eso, aunque creo que la discusión llegará en el momento", ha comentado con una sonrisa.

Sobre su embarazo y algunos antojos

Malú se ha mostrado en todo momento de la entrevista muy relajada y cómoda, hablando sobre su embarazo con naturalidad y desvelando detalles hasta ahora desconocidos. Incluso ha aprendido a distinguir las diferentes partes del cuerpo de su bebé mientras está en su tripa y en el momento del directo ha asegurado que le estaba tocando el culo. Porque para ella, sentir a su bebé dentro es lo más bonito del mundo.

Está un poco hinchada, ha comentado, incluso ha dicho entre risas que cada vez se parece más a Fiona de Shrek, pero lo cierto es que la sonrisa de su cara no hay quien se la borre e ilumina toda la pantalla. Además ha tenido suerte porque su embarazo está siendo “muy fácil y cómodo”, aunque “es verdad que desde el principio tengo insomnio pero por algo general no por incomodidad". Hasta se ha atrevido a desvelar alguno de sus antojos durante estos 9 meses. "Me dio por los huevos fritos. Y cuando terminaba de comer seguía queriendo el huevo frito", ha afirmado entre risas.

'Tejiendo alas', la canción que Malú ha dedicado a su bebé

Teníamos muchas ganas de escuchar de nuevo a Malú, y su regreso no ha podido ser más emocionante. La artista ha vuelto a emocionar con su voz y esta vez probablemente más que nunca, ya que su canción 'Tejiendo alas' es un tema compuesto durante estos 9 meses de embarazo hablando sobre lo que ha sentido al experimentar la sensación de ser madre por primera vez.

El primer sonido que oye un ser humano es el corazón de su madre #QuédateEnCasaEH24pic.twitter.com/KEZtsaxuCw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2020

Su principal mensaje dentro de la canción es que su bebé le va a reconocer nada más nacer y va a saber que es su madre por el ritmo del latido de su corazón, el mismo latido que le ha conectado con ella durante 9 meses dentro de su tripa. Algo que el propio Pablo Motos ha corroborado con argumentos científicos. "Por lo visto los corazones se sincronizan, ha asegurado.

"Es una fotografía de mi alma. Necesitaba contarle a mi niña todo lo que siento con ella dentro. Cuando llegue vamos a empezar a volar y según escribía lloraba. Era importante para mí decirle que siempre voy a estar aquí", ha comentado en 'El Hormiguero'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Malú y Albert Rivera confirman que van a ser padres

Albert Rivera la lía en redes sociales y todas las miradas se dirigen a Malú