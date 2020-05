Pablo Motos intenta menospreciar el acento andaluz y Roberto Leal le da una auténtica lección de humildad

Roberto Leal ya es a todos efectos presentador de Atresmedia. El presentador andaluz ya lleva un par de semanas grabando los primeros programas de 'Pasapalabra' que vuelve a la cadena 20 años después de su estreno en Antena 3.

Además, el también presentador de 'Operación Triunfo', ya ha dado su primera entrevista oficial en la que es su nueva cadena. Lo hacía en 'El Hormiguero' abriendo la semana de entrevistas después del cantante Luis Fonsi.

Como siempre Leal transmitió la alegría, el saber estar, y la gracia que le caracteriza desde el primer momento de la entrevista. De hecho sus primeras palabras fue la contraseña para conseguir el dinero de la tarjeta de 'El Hormiguero'. Además tanto Motos como Leal no dudaron en confesar que están trabajando en un proyecto junto, 'El Desafío', un concurso donde Pablo Motos será el jefe y el andaluz el presentador.

Pablo Motos quiso saber cómo están siendo estos primeros días grabando, qué novedades traerá el nuevo formato de 'Pasapalabra' y cómo le había sentado el cambio de cadena después de pasar de TVE a Antena 3. Leal contestó a todo sin problemas y confesó que su mujer le está aguantando mucho porque es ella con quien practica "lo del rosco". Además, el presentador confesó cómo conoció a su pareja. Fue precisamente en el comedor de los estudios de Antena 3 y consiguió que se fijara en él después de varios meses tras regalarle el libro de 'El tiempo entre costuras'.

La elegante respuesta de Roberto Leal a las dudas de Pablo Motos con el acento andaluz

La entrevista transcurría con total normalidad hasta que Pablo Motos ha querido profundizar en cómo se está preparando el presentador para los retos vocales que supone presentar 'Pasapalabra', uno de ellos es la rapidez de lectura para lanzar las preguntas en el menor tiempo posible a los concursantes: "Yo hablo muy deprisa, el quid es hablar deprisa y que se te entienda".

Tras esta declaración de Roberto Leal, a Motos se le ocurría una pregunta que indignaba a muchas personas, y con la que Roberto Leal demostraba la elegancia que tiene como persona, dejando en muy mal lugar a su 'futuro jefe': "¿Con el acento andaluz qué vas hacer, lo vas a suavizar, lo vas a dejar?", preguntaba el de Requena.

"Yo creo que al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Eso será un debate y a mi me encanta que surga ese debate, más teniendo a El Monaguillo en la mesa. Yo trataré de articular más pero simplemente en el momento en el que los concursante me entiendan, que me entienden, llevo 20 años trabajando en televisión, pues a disfrutar. Sobre todo, lo que tu tienes que ser es tu mismo. Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no para que seas un muñeco", terminaba Leal su discurso que ha sido muy aplaudido en las redes, y dejaba a Motos con una mueca de indecisión que para suerte suya cortaba Barrancas con un comentario ingenioso.

Roberto Leal, la elegancia en persona. ���� pic.twitter.com/0VbQl7cuqX — Miguel Ángel López (en casa ��) (@miguelangel_992) May 4, 2020

Criticas a Pablo Motos por su menosprecio al acento andaluz

Las críticas al presentador de 'El Hormiguero' no se hacían esperar como es habitual en las redes sociales, sobre todo, en el público andaluz y también entre los filólogos. Los hay quienes incluso han tirado de hemeroteca para rescatar el discurso a favor del acento andaluz que daba el cómico Manu Sánchez, precisamente delante de Roberto Leal.

Y que pasara esto en un programa presentado por Roberto Leal en Canal Sur, junto al gran Manu Sánchez... Cada día Pablo Motos sorprende más pic.twitter.com/mH6giWxnEf — SHOWTIME TV #YoMeQuedoEnCasa (@adrien_elamigoa) May 4, 2020

¿Por qué nunca le preguntan, por ejemplo, a un madrileño, a un catalán o a un extremeño esto? Hasta el coño de tener que sentirnos culpables por nuestro acento y tener que agradar a los que no son andaluces. Grandioso Roberto Leal y su elegante respuesta. pic.twitter.com/Pz2MKbDrwJ — Dafne Meraki (@DafneMeraki) May 4, 2020

Pablo Motos pregunta a Roberto Leal si suavizará su acento andaluz.



Roberto Leal : "El acento no tiene nada que ver con la dicción"



Motos se está coronando en la cuarentena.



Zasca elegante de Roberto.



En la variedad de los acentos está la riqueza.pic.twitter.com/TyX0q2G0ZQ — Ibon Perez (@ibonpereztv) May 4, 2020

El gracioso de Pablo Motos a Roberto Leal, próximo presentador de Pasapalabra en A3, "... Tienes que leer muy rápido, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el acento andaluz?" Eres un imbécil integral, Pablito. Otra más para tu maravillosa colección ����‍♀️ — AnaProtectora❤️���� (@Ana71061582) May 4, 2020

Pablo Motos acaba de preguntarle a Roberto Leal “¿Que vas a hacer con el acento andaluz? ¿Vas a suavizarlo?”

La respuesta de Roberto “el acento andaluz no tiene nada que ver con la dicción” pic.twitter.com/58l8Ium7x8 — PaQT (@InmaPaquete) May 4, 2020

En relación con lo que ha pasado hoy con Roberto Leal y Pablo Motos, rescatamos este hilo que hicimos hace tiempo y sigue siendo una historia real. La ignorancia no tiene límites. Brava la respuesta que ha dado Roberto. https://t.co/87p8Cbpu4m — Filólogos cabreados (@FilolCabreados) May 4, 2020

