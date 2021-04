Miguel Bosé confiesa a Jordi Évole en La Sexta a quién votaría en las elecciones: "Ejerzo mi derecho"

Desde que estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa de laSexta no ha dejado de sorprender a sus seguidores con las entrevistas, ya que están consiguiendo invitados que han rechazado al resto de medios. Jordi Évole revolucionó a los espectadores al cerrar una entrevista con José María Aznar,dado que era la primera entrevista que el político daba a la cadena. De la misma manera, el pasado domingo, emitió su conversación con Miguel Bosé, quien no daba ninguna entrevista a la televisión española desde hace "cinco o seis años".

Su invitado lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

Además de dejar clara su posición ante el coronavirus, el cantante también dejo clara su postura política. Desde hace años, Bosé siempre se había declarado votante del PSOE. Para demostrar esto, Évole rescató un vídeo en el que se podía ver al artista en un mitin de campaña del PSOE de Felipe González, además de una canción en la que Boisé mostraba su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de ello, parece que, a lo largo de los años, el cantante ha cambiado de idea y no dudó en arremeter contra el PSOE de Pedro Sánchez. "¿Con la edad te has vuelto más conservador?", quiso saber Évole tras comprobar el cambio de opinión de su entrevistado. "No, ahora me he vuelto más lúcido", aseguró el invitado del espacio de La Sexta.

El voto de Miguel Bosé

A raíz de esto, el conductor del programa se interesó por cuál sería su voto en unas próximas elecciones. "A nadie. No creo que haya personas que estén a la altura de llevar una democracia y de pensar en el ciudadano, ni en un proyecto como país", sentenció el cantante. Asimismo, confesó a quién había votado en anteriores elecciones: "Voté en blanco. Yo votar voto, ejerzo mi derecho y mi obligación como ciudadano".

"Últimamente cuando te oigo hablar de España lo haces con mucha amargura", señalaba el presentador tras escucharle. "¿Cómo quieres que hable? La España por la que yo aposté, el Partido Socialista al que yo me subí con un proyecto maravilloso. Con Felipe González, porque después se acabó", opinó, aparentemente indignado con el actual panorama político.

"Pero luego seguiste, ¿no?", le preguntó Évole. "Jordi, por lealtad. No me arrepiento, si es eso lo que te preocupa. Sería de necios. ¿Volvería a hacerlo con la información que tengo hoy? Jamás", aseguraba Bosé. "Pero tú eras de los de la ceja", insistía el comunicador.