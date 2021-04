La dosis de realidad de Jordi Sánchez a Miguel Bosé tras su entrevista en 'Lo de Évole': "No entiendo"

Desde que estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa de laSexta no ha dejado de sorprender a sus seguidores con las entrevistas, ya que están consiguiendo invitados que han rechazado al resto de medios. Jordi Évole revolucionó a los espectadores al cerrar una entrevista con José María Aznar, dado que era la primera entrevista que el político daba a la cadena. De la misma manera, el pasado domingo emitió su conversación con Miguel Bosé, quien no daba ninguna entrevista a la televisión española desde hace "cinco o seis años".

Su invitado lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus llamativas declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

"Si yo hubiese hecho caso del 'qué dirán' no hubiese sido nada. Van a caer uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos. El culpable es Bill Gates. Soy negacionista, una postura que llevo con la cabeza bien alta. Lo que digo es que yo no me vacuno", Bosé a Évole en el espacio de laSexta, cuya segunda entrega podrá verse próximo domingo.

Asimismo, el artista reconoció que nunca se ha echado gel hidroalcohólico para protegerse del virus ni se ha realizado una PCR. "¿Cuántas veces al día te pones gel hidroalcohólico?", le preguntó el presentador. "Ninguna", afirmó el invitado. "¿Cuántas PCRs te has hecho este año?", insistió el comunicador. "Ninguna. La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", le contestó Bosé muy claro. "¿Por qué te sientes en posesión de la verdad en este tema?", quiso saber el conductor del espacio de laSexta, provocando que el entrevistado estallase. "¡Dime por qué tengo que respetarle más!", exclamó el cantante, aparentemente alterado.

A raíz de esto, uno de los personajes reconocidos que se han pronunciado ha sido Jordi Sánchez, actor que interpreta a Antonio Recio en 'La que se avecina'. "No entiendo muy bien. ¿Qué vas a negar? Ves las fotos del Palacio de Deportes de Madrid y ves mucha gente allí. Ha muerto muchísima gente. No sé exactamente lo que niegan los negacionistas", ha comenzado diciendo en una entrevista para 'The Huffington Post'.

"Toda la gente se ha muerto por algo, da igual si se llama Covid o Gripe 2, eso es lo de menos. El caso es que hay una pandemia y eso no se puede negar porque la gente está enfermando y se está muriendo", ha agregado el actor muy seguro y algo indignado, dado que él estuvo ingresado 24 días en UCI como consecuencia del coronavirus.

Jordi Sánchez estuvo ingresado por coronavirus

A principios de febrero se comunicó que Jordi Sánchez estaba ingresado en la UCI por coronavirus. Fue su familia quien lanzó un comunicado para informar al respecto a todos los seguidores del actor de 'La que se avecina': "Jordi está evolucionando favorablemente y esperamos poder informar muy pronto de su total recuperación", contaban, mientras les pedían "el máximo respeto y privacidad al actor".

Tras un mes luchando contra la enfermedad, el pasado 9 de marzo se anunció que el actor había logrado abandonar la UCI. Así se ha comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram del actor: "Estamos muy felices de anunciar que Jordi ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica y pueda regresar a su casa para recuperarse junto a su familia".

Después de meses manteniéndose fuerte ingresado en el hospital, el pasado 17 de marzo, Sánchez recibió el alta. El actor regresó a su casa con una apariencia física algo demacrada, pero sano y salvo. "Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz.Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de ésta", declaró el actor.

"Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable. Gracias a todos esos mensajes de amigos y compañeros, que tanto emocionan y ayudan cuando te despiertan. Y gracias a todas esas personas que, sin conocerme de nada, me han hecho llegar su cariño. Sois un regalo inmenso, queridos seguidores. Un abrazo grande para todos", concluyó, muy agradecido.