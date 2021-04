Miguel Bosé exige a Jordi Évole que se quite la mascarilla en plena entrevista: "¡Pero ya!"

Desde que estrenó la nueva temporada de 'Lo de Évole', el programa de laSexta no ha dejado de sorprender a sus seguidores con las entrevistas, ya que están consiguiendo invitados que han rechazado al resto de medios. Jordi Évole revolucionó a los espectadores al cerrar una entrevista con José María Aznar, dado que era la primera entrevista que el político daba a la cadena. De la misma manera, el próximo domingo contará con la visita de Miguel Bosé, quien no daba ninguna entrevista a la televisión española desde hace "cinco o seis años".

Su invitado lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta.

Todavía faltan unos días hasta que se pueda disfrutar de la entrevista completa. Sin embargo, los avances ya han dado mucho de que hablar. Nada más recibir al cantante en la sala en la que realizan la entrevista, ha llamado la atención la actitud del entrevistado.

"Quítate esa máscara", le pide Bosé a Jordi Évole al recibirle, ya que el presentador se encontraba con la mascarilla puesta. "¿Qué me la quite?", se le escucha preguntar a Évole muy sorprendido. "¡Pero ya!", le exige el artista. "Espérate", le contesta el periodista para, acto seguido, hacerle caso. "Yo no hablo con gente con mascarilla", le asegura Bosé a Évole.

Asimismo, ya durante la entrevista, Bosé reconoce que nunca se ha echado gel hidroalcohólico para protegerse del virus ni se ha realizado una PCR. "¿Cuántas veces al día te pones gel hidroalcohólico?", le pregunta el presentador. "Ninguna", afirma el invitado. "¿Cuántas PCRs te has hecho este año?", insiste el comunicador. "Ninguna. La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", le contesta Bosé muy claro.

Miguel Bosé habla sobre la muerte de su madre

"¿Por qué te sientes en posesión de la verdad en este tema?", quiso saber el conductor del espacio de laSexta, provocando que el entrevistado estalle. "¡Dime por qué tengo que respetarle más!", se le ve gritar al cantante, aparentemente alterado. "El hecho de no poder hacer una gira, ¿A ti te está haciendo pasar por problemas económicos? Es que has ganado mucha pasta...", le pregunta el periodista, lo que él ha reconocido: "Claro, como a todos".

Por otro lado, Évole quiso saber qué le pasa a su voz, dado que el cambio de tono le ha hecho acaparar muchos titulares en los últimos meses. "Que va y que viene... Ahora puedo hablar", contesta, dejando claro que le ha pasado muchas veces a lo largo de su carrera.

De la misma manera, el periodista hizo hincapié en el fallecimiento de Lucía Bosé, su madre, dado que muchos le han reprochado que tenga esa actitud aún habiendo perdido a su madre por coronavirus. "Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya", afirmó muy rotundo el artista. De la misma manera, el cantante reconoció que con la edad no se ha vuelto "más conversador" sino "más lúcido".