Miguel Bosé se cansa de Jordi Évole y muestra el lado oculto de la entrevista: "Si trata así a sus amigos..."

Miguel Bosé ha vuelto a reaparecer públicamente, y lo ha hecho en una televisión catalana. El artista ha vuelto a repasar varios asuntos actualidad y también ha dado su opinión sobre el resultado de la entrevista que mantuvo con Jordi Évole, después de que el pasado domingo se estrenase la segunda parte del encuentro que tuvo lugar en México.

La entrevista ha dado mucho de que hablar y las redes sociales también se han llenado de cometarios reaccionando a las esperadas palabras de Miguel Bosé, después de que el pasado año, en la fase más aguda de la pandemia, el artista español mostrase su postura negacionista, señalando que el virus era una invención con fines políticos y económicos y también mostrando su rechazo a las vacunas y al uso de las mascarillas.

La entrevista de Miguel Bosé con Jordi Évole

Miguel Bosé se reafirmó en su postura, e incluso se negó a utilizar la mascarilla durante el encuentro con el presentador de LaSexta, que en varias ocasiones ha aparecido en otros programas de la casa para poner en valor esta entrevista y también destacar la amistad que le une con el cantante que marcó una época en la historia de la música de nuestro país.





Pero la imagen de Miguel Bosé se ha visto muy dañada por sus declaraciones negando la pandemia, y que incluso fueron vetadas por las redes sociales para evitar se hiciesen virales. Por ejemplo, la periodista de Antena 3, Susanna Griso, mostró su pesar por la postura del artista, señalando que es muy diferente a la que tuvo en otros momentos respecto a la investigación, sobre todo cuando se apoyaba la investigación para conseguir una vacuna contra el VIH. "Estoy muy enfadada, me siento estafada", señalaba la periodista.

La opinión de Miguel Bosé sobre Jordi Évole

En definitiva, Miguel Bosé ha reaparecido públicamente y no ha tenido reparo en valorar el resultado de su entrevista en 'Lo de Évole', e incluso ha desvelado cuál es su verdadero relación con el presentador catalán. En este sentido, la valoración del artista no ha sido de lo más positiva, señalando que hay ciertos aspectos sobre los que no está nada contento.













"El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto", Estas palabras demuestran que el artista no está contento con el resultado del programa y puede que tampoco con la trascendencia que ha tenido.

