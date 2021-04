Samanta Villar recuerda en 'Sálvame' su mala experiencia con Miguel Bosé: "Fue muy incómodo"

El pasado domingo, Miguel Bosé protagonizó una de las entrevistas más polémica en 'Lo de Évole'. El cantante lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

Este martes, Samanta Villar realizó una conexión en directo en 'Sálvame' para contar a los espectadores cómo fue su experiencia con el cantante, dado que rodó con él una entrega de 'Conexión Samanta'. La periodista ha reconocido que fue uno de los rodajes más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar, ya que Bosé "no es fácil de tratar". El espacio de Telecinco recordó algunos de los momentos del programa y pidió a Villar qué contase cómo vivió cada momento.

Tal y como recordaron, hubo un momento de la entrevista en el que el artista abandonó la grabación cuando la presentadora sacó el tema de sus padres. "Su carácter no es fácil de tratar", aseguró la entrevistada tras corroborar que, como se veía en las imágenes, el cantante parecía estar incómodo al hablar de este tema.

Sin embargo, la invitada ha recordado que el tema por el que decidió abandonar el set de rodaje había sido acordado previamente, por lo que la presentadora se descolocó por completo al comprobar su reacción. "Estaba hablado, pero en ese momento, sinceramente creo que se llega a emocionar, no le apetecía transitar emociones y se levantó y lo hizo varias veces en el rodaje", opinó Villar.

Samanta Villar: "Los he visto mejores tratando al equipo"

"Yo creo que es un carácter muy fuerte. Es una persona que no es fácil de tratar, pero no hablaría de esto si no fuera porque creo que, en esa entrevista que él ha dado con Jordi Évole, se está convirtiendo en un referente para el sector negacionistas y eso es muy peligroso", agregó la invitada, haciendo alusión a 'Lo de Évole'.

"Con todo el respeto, creo que Bosé peca de delirios de grandeza. Creo que está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza. Entonces, él puede estar muy convencido, pero no son ciertas", aseguró Villar para aclarar que sus opiniones son totalmente erróneas.

Antes de terminar, Samanta Villa fue preguntada sobre cómo trataba Bosé al esquipo y dio una respuesta que sorprendió mucho a los colaboradores de Telecinco: "Los he visto mejores tratando al equipo, lo voy a dejar ahí"."Hubo un momento en que a una persona del equipo le dijo: '¿Tú que tienes? ¿Dos neuronas?", confesó la periodista sobre uno de los momentos de tensión que provocó Bosé.