El doctor Carballo le encuentra explicación médica al caso Miguel Bosé: "He visto alguna cosa..."

Miguel Bosé ha saltado recientemente a la palestra. El pasado domingo, laSexta emitió la segunda parte de la entrevista al cantante que había concedido al periodista Jordi Évole en 'Lo de Évole'. Bosé defendió una vez más sus ya conocidas posturas negacioncitas sobre el coronaviruscomo uno de los temas centrales de la entrevista.

El cantante aseguró, además, que los responsables de la pandemia, como "políticos, médicos, farmacéuticas y los cómplices" medios de comunicación, "van a caer" hasta el punto de que habrá un segundo juicio de Núremberg", entre otras declaraciones de lo más polémicas.

La reacción de César Carballo

Las palabras de Miguel Bosé han generado un gran revuelo y una de las personas que ha querido reaccionar ha sido el director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor César Carballo. Lo ha hecho durante la emisión del programa de Telemadrid, 'Está Pasando', donde ha mostrado en primer lugar su estupefacción tras escuchar sus declaraciones. "Te juro que no lo había visto", han sido las primeras palabras del doctor Carballo tras oír las palabras de Bosé.

"Me da vergüenza ajena", ha dicho de inmediato. "Escuchar esto me da vergüenza ajena. Una persona que no tiene ni idea y se permite decir que todo el mundo se equivoca salgo él y cuatro amigos es una lástima", ha opinado Carballo. En este sentido, ha explicado cuáles podrían haber sido los motivos que llevan al cantante a hacer este tipo de declaraciones. "Esto está descrito de todos modos en gente que ha tenido una gran exposición a drogas como la cocaína o síndrome de paranoia", ha indicado. "Está descrito en personas que han consumido muchos años cocaína y está descrito claramente", ha insistido.

"Me da más por ahí", ha reiterado como única explicación para a continuación añadir que es "incomprensible".

El silencio de Bosé

La segunda parte de la entrevista a Bosé se ha emitido después de que el cantante haya estado varios meses sin hacer ningún tipo de declaración y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, cuando sus declaraciones sobre la pandemia trajeran una ola de ataques llenos de “insultos, denigraciones, mofas” que, en su opinión, fueron orquestados por “los partidos políticos y la (industria) farmacéutica”.

Hace casi un año, el artista protagonizó una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos.