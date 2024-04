Juanma Castaño señala lo que le sorprende del episodio de racismo con Nico Williams: "¿No sienten vergüenza?"

LaLiga volvió a vivir un momento de vergüenza durante el Atlético de Madrid - Athletic Club. Martínez Munuera detuvo el partido en el minuto 35 después de que Nico Williams denunciase haber escuchado insultos racistas desde la grada. En El Tertulión de Tiempo de Juego volvió a reprobarse esta actitud y Juanma Castaño señaló lo que le sorprende.

El futbolista se llevó la mano al oído mientras se dirige al árbitro y al linier, denunciando así la situación. Desde el Atlético, no se callaron. Giménez, Griezmann y Koke se acercaron a Nico Williams para interesarse por lo sucedido. De hecho, el central uruguayo va a hablar con la grada para discutirlo y pedir unidad.

Con el juego detenido, y a la espera de que se anunciase el mensaje antirracista por la megafonía del Cívitas Metropolitano, se aprecian aplausos de los aficionados presentes en la grada. Sin embargo, contrastan con algunos pitos que aparecen cuando el speaker del estadio denuncia las actitudes racistas.

???Paco González y los gritos a Nico Williams:



??? "Esto demuestra que a Vinicius no es porque provoca, la imbecilidad no necesita ninguna justificación"



?? "Es igual de triste cada vez que pitaban a Nico cuando tocaba el balón, no tienen derecho ni a la queja"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/yxvwZePDBW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 28, 2024

Tras el final del partido, el propio Nico Williams explicó lo sucedido: "He ido a sacar de córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes, pero no pasa nada, hay que seguir trabajando". El jugador celebró su gol posterior con "un poco de rabia".

El episodio de racismo con Nico Williams

La Policía ha identificado al único responsable de los gritos racistas que sufrió Nico Williams en el Cívitas Metropolitano en el Atlético de Madrid - Athletic Club. Desde el club rojiblanco se ha confirmado que es socio y procederá ya a su expulsión indefinida, que será definitiva cuando se cierre su caso judicialmente, como informó Antonio Ruiz.

Los hermanos Williams celebran el triunfo contra el Barcelona.@OptaJose

LaLiga también anunció que va a denunciar lo sucedido ante la Fiscalía. La patronal del fútbol español actuará sobre los hechos que sucedieron el pasado sábado, sumándose a la repulsa que hizo el equipo rojiblanco, publicando un mensaje de rechazo al racismo al descanso y al final del partido.

Koke, capitán del Atlético, quiso aprovechar su declaración para mandarle "mucho ánimo y fuerza" al extremo del Athletic. "No tiene que pasar eso en un campo de fútbol", dijo el centrocampista. Por otro lado, Simeone consideró que es "un problema social, no del estadio", y esperó que se "mejore" en ese sentido, "pero depende de todos".

?? ÚLTIMA HORA I Informa @RuizAntonito



?? El @Atleti ha confirmado a la @Policia que el autor de los gritos racistas a Nico Williams es socio y procederá ya a su expulsión indefinida, que será definitiva cuando se cierre su caso judicialmente



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PdirPvT7rC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 28, 2024

"Si podemos mejorar en la vida, vamos a mejorar en los escenarios donde hay gente", siguió su alegato el entrenador argentino, "ojalá que se mejore, pero depende de todos", declaró en rueda de prensa tras el encuentro. En El Tertulión de Tiempo de Juego se profundizó sobre el asunto y Juanma Castaño hizo una reflexión.

"¿No sienten vergüenza?"

"Yo seré un iluso, pero me sorprende que todavía hagan eso, teniendo en cuenta que saben que lo más probable es que se les vea, que salgan sus caras y no, ya no que les pillen", señala Juanma Castaño, "es la vergüenza de que te vean tus compañeros de trabajo o de universidad": "¿Pero no sienten vergüenza de verdad?".

Nico Williams sufrió insultos racistas este sábado en el Cívitas Metropolitano. EFE.

Juanma Castaño recalca que es "que quedas marcado". Tras ello, en El Tertulión se expuso que uno de los problemas puede ser que no se le viera la cara al infractor, aunque el presentador señaló que "creo que sí la he visto, pero no me atrevería a ponerla". La situación con el racismo en el fútbol español sigue sin cambiar.