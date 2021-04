Sale a la luz el vínculo personal que une a Miguel Bosé con Rocío Carrasco

Actualmente, la pequeña pantalla está siendo acaparada por dos personajes que ya tuvieron su protagonismo durante años. Desde hace unas semanas, Rocío Carrasco y Miguel Bosé no han dejado de acaparar tanto los medios de comunicación como las conversaciones de todos. De la misma manera, los espacios que han protagonizado ha obtenido grandes datos de audiencia.

Desde hace un par de semanas, Miguel Bosé no ha dejado de ser el tema de conversación. El cantante protagonizó una de las entrevistas más polémicas en 'Lo de Évole'. El cantante lleva generando polémica desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales.

Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces. A pesar de ello, todos se encontraban expectantes ante la conversación que iba a tener el cantante con Jordi Évole, tanto que el espacio de laSexta batió un récord histórico con un 15.2% de cuota de pantalla y 2.659.000 espectadores.





Algo similar ha sucedido con Rocío Carrasco. Hace unas semanas desde que la hija de Rocío Jurado estrenó su propia docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Con cada entrega que emite Telecinco, la historia de Carrasco revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, 25% de cuota media, siguiendo así el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share.

Estos datos demuestran que el público también está muy atento ante cualquier declaración que se haga al respecto y ante los nuevos episodios de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores. Este formato se ha convertido en el pilar de 'Sálvame', donde no han dejado de analizar las deslealtades y el supuesto maltrato de Antonio David a la madre de sus hijos.





Según ha contado Pilar Eyre en 'Lecturas', parece que no es el único hecho que vincula a Bosé y a Carrasco, ya que parecen tener más cosas en común. Con el paso de los años, Miguel Bosé fue perdiendo la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, y fortaleciendo el vínculo con su madre. Cuando Lucía Bosé y Dominguín se separaron, ambos comenzaron una "guerra similar" a la que protagonizan "actualmente Rocío Carrasco y Antonio David". No obstante, en esta ocasión, "las tornas parecen estar cambiadas".

"Lucía se ha quedado con todo"

"Es un machista, un mal padre y un mal marido, me ha puesto los cuernos, no soporto su forma de vida", declaraba Lucía según el artículo de la mencionada periodista. Mientras tanto, Dominguín, quien "la había abandonado por su sobrina Mariví", solo le dedicaba buenas palabras: "Lucía es una mujer excepcional... Después de unos años llenos de conflictos, la invité a cenar y, a partir de ahí, nos convertimos en casi amigos. Cada día me llama por teléfono y me cuenta sus planes. Si me necesita se lo daría todo".

Por otro lado, siguiendo las informaciones de Eyre, Carmen, la hermana de Dominguín, acusaba a Lucía de haberle quitado todo: "Ya se lo ha dado todo... Mi hermano no tiene un duro y Lucía se ha quedado con la casa y los 10 picassos". A pesar de sus palabras, el torero hacía caso omiso y reconocía que lo que más feliz le hacía es que "los tres hermanos están muy unidos", refiriéndose a Lucía, Paola y Miguel.





En este caso, Miguel Bosé sería la actual Rocío Flores. El cantante se alejó de su padre tras el divorcio y se unió aún más a Lucía Bosé. Mientras tanto, según la hermana del torero, él lo había perdido todo y solo le quedaba la felicidad de sus hijos, aunque ahora los tenía más lejos. Asimismo, Rocío Flores decidió ponerse del lado de Antonio David, con quien mantiene una estrecha relación. El colaborador de 'Sálvame' se hizo con todo y acaparó toda la atención mientras Carrasco se alejaba del ojo público, sufría en silencio y perdía toda relación con sus hijos.





El otro factor común que mantienen ambos casos, aunque cambiando de nuevo las tornas, es que Lucía Bosé acusaba a su ex marido de haberla sido "infiel", además de haberla tratado mal durante su relación. Lo mismo que declara Rocío Carrasco actualmente en su docuserie. En la primera entrega, la madre de Rocío Flores aseguró que Antonio David había estado con otras mujeres mientras estaban casados y que la había maltratado en varias ocasiones. De todas maneras, seguramente, Pilar Eyre tenga más información que le ha llevado a señalar esta relación entre ambos matrimonios, ya que era una amiga cercana de la familia. Finalmente, de una manera u otra, tanto Miguel Bosé como Rocío Flores, eran dos jóvenes cuya vida se vio salpicada por el tenso conflicto entre sus padres.