Un micro abierto juega una mala pasada a Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Desde hace unos meses, la familia Campos es la protagonista de todos los platós de los espacios del corazón. Sus polémicas no han dejado de brotar desde que decidieron abandonar 'Sálvame', aunque, la entrevista en la que Carmen Borrego hablaba de Rocío Carrasco, reavivó sus visitas a los formatos de Telecinco.

Es por esto por lo que María Teresa Campos decidió volver a sentarse en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, ya que su intención era enfrentarse a todas las críticas que han recibido sus hijas y ella. No obstante, su entrevista en 'Sábado Deluxe' fue muy criticada por los colaboradores, quienes opinaron que se había presentado muy a la defensiva y que fue una "maleducada".

En consecuencia, esta visita fue muy comentada en el plató de'Viva la vida', con Carmen Borrego presente. Por un lado, Diego Arrabal comentó que había sentido "vergüenza ajena" al presenciar tal actitud por parte de la matriarca. "A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo. Te respeto, pero estás hablando de mi madre, a mí no se me ocurriría hablar así de la madre de nadie, que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices", contestó Borrego.

El intercambio de opiniones provocó un tenso enfrentamiento entre los compañeros del programa, una situación que hizo estallar a la menor de las Campos y por lo que fue pillada ante las cámaras haciendo algo que no debía.

Esto sucedió mientras Emma García entrevistaba a Amador Mohedano. Dado que no era consciente de que salía en el plano captado por las cámaras, Borrego se dirigió a un miembro del equipo y le dedicó unas palabras malsonantes que no son propias de la imagen que presenta de cara al público.

"Cómeme el potorro", le decía Borrego a uno de sus compañeros de 'Viva la vida', de quien se desconoce la identidad, ya que no estaba enfocado por las cámaras. "Me comes el potorro", le repitió la colaboradora por si no le había quedado claro lo que le estaba diciendo. Fue entonces cuando la menor de las Campos se dio cuenta de que acababa de protagonizar un incómodo momento en directo, por lo que optó por disimular. No obstante, su gesto no pasó desapercibido para los espectadores, quienes compartieron el momento a través de las redes sociales.