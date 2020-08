Las palabras más sinceras de Maria Teresa Campos a Terelu: "Perdóname por ser mi hija"

“A mí si me ha quedado algo por decirte y lo he pensado muchas veces”. De esta forma la veterana periodista María Teresa Campos comenzaba unas palabras desgarradoras que han generado sorpresa. Lo ha hecho en el programa que ahora presenta en Internet, 'Enredados en la red', desde Málaga, que como cada verano disfruta de unas vacaciones.

Este año, a diferencia de otros años, las va a pasar sin su pareja. Bigote Arrocet ya no está con la malagueña, pero aunque no tenga amor tiene una cosa más importante: el cariño de sus hijas y nietas. Hace poco vimos cómo la periodista bailaba en redes sociales con su nieta o acudía a un famoso programa de 'prime time' en el que hacía de su ruptura, humor.

Tanto María Teresa Campos como su hija pequeña, Terelu, han vuelto a tener una conversación sobre la vida frente a las cámaras, pero en esta ocasión, en lugar de ser frente en Mediaset ha sido en Internet. Eso sí, ha generado los mismos titulares de siempre que van a generar recuerdo. El lugar para grabar el vídeo tampoco es baladí. Ambas tienen unos lazos muy estrechos con la ciudad andaluza, en donde ha vivido grandes momentos.

La confesión de María Teresa

La periodista, al acabar la entrevista, ha pronunciado unas palabras que han saltado a las redes sociales, y por tanto, a la polémica. Un asunto del que seguro hoy se hablará mucho. “Nunca te he dicho: ‘Perdóname por ser mi hija’. Porque si no hubieras sido mi hija a lo mejor habrían pasado otras cosas que yo veo que pasan", ha explicado la periodista a su hija, colaboradora de Mediaset.

Esta, en un arrebato de cariño hacia su madre, le ha respondido con unas palabras que han conseguido emocionar a la madre. Terelu le ha dicho a su madre lo siguiente:

"Te entiendo porque a mí me ocurriría lo mismo con mi hija, pero yo he tenido una suerte tremenda de que seas mi madre. En el aspecto personal, pero también en la profesión. Aprender, todos los días saber algo, ayudarnos, apoyarnos. Al final es una recompensa aunque esté en un momento que me gustaría que cuajaran cosas, pero yo no tengo prisa, he aprendido a tomarme la vida con calma. Disfrutar de la vida porque mañana no sé lo que me puede ocurrir”. Un arrebato, como decimos, de cariño, que han emocionado a madre, hermana, y nieta.

