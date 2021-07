Las declaraciones más polémicas de Olga Moreno en directo sobre la familia de Rocío Carrasco: "Va a juicio"

Este miércoles, Telecinco ha emitido un programa especial dedicado a Olga Moreno, en el que la ganadora de 'Supervivientes' ha contado su percepción de la situación familiar con Antonio David Flores y ha respondido a lo que se ha dicho sobre ella en la docuserie: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Los espectadores han seguido muy de cerca el programa y no han dudado en hacer numerosos comentarios en las redes sociales.





Carlos Sobera ha sido el encargado de conducir el especial de Telecinco, como lo fue de anunciar a la ganadora de 'Supervivientes 2021', junto con numerosos colaboradores presentes en el plató, que se han encargado de hacerle preguntas a la sevillana. Moreno llegaba con un traje azul en honor a los que le han apoyado estos meses, conocidos como 'La Marea Azul' y se mostraba muy nerviosa al inicio de la entrevista.

Olga Moreno rompe su silencio en Telecinco

"No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho de mí", arrancaba su intervención. Ante la pregunta de cómo le han recibido en su casa, aseguraba que con mucha alegría, pero al mismo tiempo aseguraba haber visto una familia "derrumbada". "No esperaba encontrarla así, pero se va a levantar, lo tengo súper claro", sentenciaba.

Le han preguntado por lo que había visto de la docuserie y Moreno ha reconocido haber visto "tres cosas" porque su cuerpo "no podía", después de cuatro meses de aislamiento en Honduras. "Estoy todavía asimilando lo que he visto, me parece muy surrealista. Hay cosas muy muy fuertes que se han dicho", declaraba con rotundidad.

Unas de sus declaraciones más polémicas llegaban al hablar de los hijos de Rocío Carrasco. "Yo lo único que he hecho en estos años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos, lo volvería a hacer. Me hubiese gustado que su madre hubiese estado ahí siempre, para nosotros hubiera sido mucho más fácil. No pierdo la esperanza, espero que abra los ojos y vea que sus hijos están ahí. Siempre lo he dicho, siempre he remado a favor de que ese acercamiento se produjera. No sé si será más fácil o menos fácil ahora", eran las palabras de la mujer de Antonio David Flores.

Otro momento tenso ha venido al hablar de la ausencia del hijo de Carrasco en la boda de su madre con Fidel Albiac, a lo que ella Moreno aseguraba que todo eso "va a juicio" y que "ya se ha resuelto".

Los espectadores se posicionan en las redes sociales

Las redes sociales han estado muy pendientes de la emisión del programa y han llenado Twitter de mensajes tanto a favor de Moreno como de Carrasco con sus respectivos Hashtags, entre los cuales se ha generado una lucha, que según algunos espectadores han ganado los que defienden a Carrasco, al menos aparentemente en número de tweets.

La gente decía “ESPAÑA HA HABLADO” Cuando Olga gano SV, bueno pues ahora ESPAÑA HA VUELTO A HABLAR #AhoraYSiempreRocio#AhoraOlgapic.twitter.com/g6sXDOkzec — ?????????? (@cheluurs) July 28, 2021