María Teresa Campos corta la entrevista e Isabel Gemio se queda atónita: "No he venido a terapia"

Este viernes, la entrevista que Isabel Gemio hizo a María Teresa Campos en su canal de YouTube, 'Charlas con alma', se ha hecho viral. Esto se debe a que las tajantes contestaciones y la actitud de La Campos han llamado mucho la atención de los espectadores, ya que parecía estar siempre a la defensiva.

Nada más empezar el programa, Gemio quiso comenzar la conversación intentando que la invitada se abriese y hablase de su vida personal: "¿Te imaginabas así con 80 años?". "Tú eres una cerda, eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión", respondía Campos, aparentemente ofendida.

El #zasca de Campos a la Gemio por preguntar por su edad : "eres una cerda" pic.twitter.com/Qp4qLCLNWA — Sebasmaspons (@sebas_maspons) January 7, 2021

Ante su reacción, la presentadora se justificó y le explicó que esa información está en mano de todos y que la había consultado en Wikipedia. "Como lo sé todo de mí, para qué lo necesito", le respondió Campos, dejando claro que ella no visitaba ese tipo de páginas.

Para dar juego a la entrevista, Gemio, manteniendo el mismo tema, le propuso leer todos los hombres con los que la habían emparejado en la misma web, lo que no gustó a la entrevistada. "Tú con la Wikipedia no te tienes que hacer ni una entrevista", le reprochó la madre de Terelu Campos. "Ya, pero es que esta entrevista es larga, ya verás", le explicó la comunicadora.

Según iba leyendo los nombres, Campos la frenó cuando llegaba el de Edmundo Arrocet: "¡No, no! ¡Cuidado!", exclamó para después acusarla de hacer "una pregunta muy tonta". "Yo te estoy diciendo lo que pone aquí", le explicó Gemio. "¡Pero vamos a ver, si fuera un hombre no lo pondría, y tú estás entrando al trapo! ¡No leas Wikipedia porque se ve que es machista!", replicó la entrevistada. "Por eso quería que tú me contestaras a esto", se justificó Gemio.

"Por aquí no quiero entrar"

Campos a GEMIO "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia" pic.twitter.com/L6h0U4vgzc — Sebasmaspons (@sebas_maspons) January 7, 2021

Al sentirse aparentemente incómoda, la matriarca de las Campos interrumpió a la presentadora y le dijo que ya se estaba haciendo "larga la entrevista". "¿Lo quieres poner tú el tiempo?", le preguntó Gemio, a lo que María Teresa asintió.

Acto seguido, Gemio quiso dejar su vida sentimental a un lado e hizo hincapié en sus últimas polémicas, de lo que Campos intentó evitar hablar: "Yo no doy un titular a nadie si puedo evitarlo". "Llega un momento que digo: por aquí no quiero entrar. Y no has conseguido meterme", aseguró.

Dada su actitud, la presentadora insistió en hablar de sus últimos escándalos en la prensa del corazón, pero la invitada volvió a cortarle: "Ya hemos hablado de eso". "No, no hemos hablado de eso Teresa", le recordó Gemio. En ese momento se pudo percibir un tenso ambiente en la entrevista, lo que fue aún más visible cuando Campos la interrumpió para manifestar su malestar.

"Estoy pasota... Bueno, por favor, termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista", sentenció la abuela de Alejandra Rubio, aparentemente ofendida. "Yo comprendo que a si a un programa le vende hablar de alguien lo haga, pero tampoco creo que yo tenga ese problema ahora por encima de todo lo demás", sentenció.

"Teresa, no quiero que lo pases mal, cariño", reconoció Gemio, insistiendo una vez más por hablar de las polémicas de Campos, a lo que se volvió a negar. Como consecuencia, la comunicadora pasó al siguiente tema y le preguntó por su año 2020. "Estoy mal porque estoy autoconfinada, tengo mucho miedo", le contestó.