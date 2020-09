¿Qué ha sido de Isabel Gemio? De 'Sorpresa, Sorpresa' a youtuber

El éxito de Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) con varios programas a lo largo de la década de los 90 le llevó a ser una figura de primer orden, que aparecía habitualmente en la televisión, tertulias de radio y en las páginas de la prensa rosa. Dos décadas después, y tras un retiro voluntario de la primera página de los medios, vuelve con un nuevo programa que empezó a concebirse en el periodo más duro del confinamiento.

La declaración del Estado de Alarma sorprendió a Isabel Gemio cuando se disponía a afrontar un nuevo proyecto profesional. Tras quedar confinada en casa con sus hijos, Gustavo (23) y Diego (21), sintió que necesitaba hacer algo para entender la nueva situación, y decidió ofrecer su experiencia y agenda de contactos para arrojar algo de luz sobre ella.

Así nació Next TV, un canal de youtube en el que la extremeña ofrece un nuevo programa cada miércoles y que define como "un lugar donde me siento más libre y más cerca que nunca".

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Gemio reconoce sentirse muy cerca de sus conciudadanos: “La patria no es nada sin la gente; sin banderas, podemos vivir. Sin lo demás, no”. La periodista señala que su género favorito es la entrevista, aunque no tiene problemas para desenvolverse en cualquier otro: "no sé hacer otra cosa sino entrevistar, hacer preguntas y buscar respuestas escuchando contraste de opiniones, invitados inteligentes y con criterio y a ser posible, sin intereses creados".

Isabel Gemio compagina este nuevo trabajo con su labor como madre y al frente de la Fundación que lleva su nombre, que aboga por la investigación en enfermedades raras. Su hijo mayor, Gustavo, es dependiente y ella reclama atención para estas personas con patologías graves: "con objeto de llamar la atención sobre lo mal que lo estamos pasando y lo que nos espera los próximos años. Todos los esfuerzos se están concentrando en la COVID-19, con lo que cualquier tipo de evento para recaudar fondos está paralizado, las donaciones no llegan y nos enfrentamos a un futuro durísimo. No sé cómo sobreviviremos".