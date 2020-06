María Patiño toma posición en la guerra entre Jorge Javier y Belén Esteban, y señala al culpable

En el mundo idílico de Mediaset, donde lo más importante es 'todo por el entretenimiento' y donde las vidas personales de famosos, concursantes de realitys y colaboradores nutren de contenidos a la audiencia, todo parece haber saltado por los aires por culpa de la política.

En una cadena donde la política queda relegada a los informativos a 'El programa de Ana Rosa' y a 'Ya es mediodía', en los últimos meses parece haber ganado terreno dentro de los programas estrellas de Telecinco. Gran responsabilidad de esto la tiene Jorge Javier quien ha aprovechado las oportunidades que le dan las cámaras para opinar sobre la situación política que vive el país.

El último episodio, y el que más ha dado que hablar en las últimas horas ha sido el gran enfrentamiento entre el catalán y Belén Esteban por las críticas al Gobierno por parte de la de San Blas que terminaba con Jorge Javier Vázquez abandonando el plató de 'Sálvame Deluxe'. "Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s", denunciaba Esteban la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus apoyándose en la experiencia de su marido, enfermero.

Jorge Javier por su parte no se tomaba nada bien el discurso de 'la princesa del pueblo', y carga duramente contra su 'gallina de los huevos de oro' en los últimos años, y que hacía su reaparición en un plató después de pasar todo el confinamiento en su casa: "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato. Ahora parece que todos somos expertos en coronavirus", eran algunas de las palabras que el presentador del 'Deluxe' dedicaba a Belén antes de abandonar el plató.

Aplaudo muy fuerte a Jorge Javier en esto. Es muy fácil criticar, mientras estamos en nuestras casas, a los que están gestionando e intentando llevar la situación de la mejor manera posible. | #VuelveBelénpic.twitter.com/wXY2q9nIbm — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 20, 2020

María Patiño señala a los culpables de la disputa entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez abandonaba el plató de 'Sálvame Deluxe' y lo dejaba en manos de Lydia Lozano. Desde entonces no se ha manifestado a través de ningún medio el catalán, ni por redes sociales, ni en su blog de Lecturas, donde también expresa sus opiniones políticas. Habrá que esperar a su regreso a 'Sálvame' en su edición diara para que, más relajado, de su versión de lo vivido.

Quien si ha manifestado sobre el asunto ha sido María Patiño. La presentadora de 'Socialité' y que estuvo presente en el plató en el que sucedía este cisma dentro del universo Mediaset, se mostró afectada por lo sucedido entre dos personas importantes para ella: "A Jorge le molestó que Belén le dijera ‘porque tú no lo vives’, como si Jorge viviera en una burbuja. Y eso no es verdad. Y Belén conoce de primera mano la situación porque su marido trabaja en el sector sanitario. Los dos tenían razón", comenzaba valorando los dos puntos de vista de los implicados.

Sin embargo, dentro de esta equidistancia, Patiño cargó duramente contra los verdaderos responsables, según ella, de esta situación; los políticos, y el ejemplo que han dado en los últimos meses: "Lo que vi ayer es algo que llevo sintiendo y viviendo desde que empezó esta crisis sanitaria. Algo se está haciendo mal. Señalo como responsables a la clase política que, cuando se pone a discutir, utiliza estas armas de desprecio y de intolerancia entre unos y otros. Los felicito. Si dividen, alguien vence. Y, en esta ocasión, nos han conseguido dividir", decía apenada y con la voz entrecortada.

"Nos han dividido, nos han radicalizado. Si eres crítico con el Gobierno, se supone que eres facha y te desprecian. Si apoyas al Gobierno te conviertes en una persona totalitarista y dictador. Ha llegado un momento en que no nos sabemos escuchar. No somos tolerantes", continuaba la veterana periodista de Telecinco.

"Mi voto es tan válido como el de cualquier catedrático de medicina o el de una ama de casa. Todos tenemos nuestro derecho a expresar lo que sentimos y lo que hemos vivimos. Hay una gran crispación. Me ha afectado muchísimo. Ya no puedo hablar de política ni con mi familia ni con mis amigos", se lamentaba sobre el punto en el que la conversación política se ha convertido en tabú en muchos círculos para evitar cualquier tipo de discusión.

Para finalizar quiso confesar cómo estaba viviendo las últimas horas una de las protagonistas del encontronazo. Patiño había hablado por teléfono con Belén Esteban, quien le había trasladado el malestar que le estaba provocando esta situación: "He hablado con Belén Esteban y está muy afectada".

