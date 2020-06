El discurso de Belén Esteban que saca de sus casillas a Jorge Javier: “El Gobierno no ha estado a la altura"

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un duro enfrentamiento en el programa 'Sábado Deluxe' de Telecinco sobre la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus. La polémica ha estallado cuando la tertuliana ha afirmado que "el Gobierno no ha estado a la altura", en particular por la "falta de medios" con que el personal sanitario ha afrontado la crisis.

“Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba [del coronavirus]. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s”, ha señalado Esteban, que ha afirmado que pasó "miedo" por su marido. “Una amiga mía sanitaria se tuvo que romper su bata para que le dieran otra”, ha añadido la tertuliana como ejemplo de la falta de material sanitario.

Pero Esteban no ha limitado sus críticas al Gobierno, sino que las ha extendido "a todos los políticos de este país", de quienes ha dicho sentirse "avergonzada": "Veía cómo se peleaban en el Congreso de los Diputados... se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenían que estar unidos".

“Yo quiero una persona que me dé confianza para mi país. Me da igual el partido”, ha continuado Esteban, que ha apuntado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como el único político que le ha dado confianza.

La reacción de Jorge Javier Vázquez ha sido la de afirmar que respetaba lo dicho por Esteban aunque no lo compartiera, eso sí, ha dicho que su discurso ha sido "un rollazo". Además, al presentador no le ha gustado que la tertuliana sugiriera que a él no le haya tocado vivir la pandemia de cerca. "No te lo voy a consentir", le ha dicho a gritos Vázquez a Esteban, "no vayas con ese rollo barato".

Jorge Javier, además, ha hecho una defensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. "Estoy encantado de que en toda esta historia haya estado siempre al frente Fernando Simón. Me parece que a lo mejor deberíamos dejar estas cosas en manos de los que saben porque ahora todos somos expertos en coronavirus", ha afirmado el presentador.

Aplaudo muy fuerte a Jorge Javier en esto. Es muy fácil criticar, mientras estamos en nuestras casas, a los que están gestionando e intentando llevar la situación de la mejor manera posible. | #VuelveBelénpic.twitter.com/wXY2q9nIbm — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 20, 2020

Jorge Javier abandona el plató

Por último, Jorge Javier ha criticado las palabras de Belén Esteban y la ha acusado de haber "dejado de ser la princesa del pueblo para convertirse en una 'cayetana'". Ha sido entonces cuando Belén Esteban se ha puesto en pie para reafirmar su discurso: "Yo no quiero ser 'cayetana' ni princesa del pueblo, yo lo que digo es lo que vivo y lo que siento con la gente que me he criado. Solamente te quiero decir que, cuando ponen el estado de alarma, el que toma los mandos y el que es responsable es el presidente del Gobierno. Si hubiera sido el PP, hubiera ido en contra del PP. Yo creo que esto ha sido grande para todo el mundo, pero que ha habido una mala gestión, lo digo. Hablo porque sé de lo que hablo y también hablo de mis amigas, que trabajan y que cogen el metro y que están puteadas, como mucha gente de España".

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

El cruce de declaraciones se ha saldado con Jorge Javier abandonando el plató y siendo sustituido por Lydia Lozano.