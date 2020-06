Belén Esteban deja claro lo que piensa sobre Amancio Ortega y su papel durante la pandemia

La colaboradora de Telecinco, Belén Esteban, ha dejado claro este sábado lo que opina sobre el empresario Amancio Ortega y su papel durante la pandemia del coronavirus. Una figura, la del fundador de Zara, muy cuestionada durante las primeras semanas del confinamiento por líderes de formaciones como Podemos que le atacaban por despedir a trabajadores a raíz de unos rumores que finalmente no se hicieron realidad. Un enfrentamiento que llegó hasta tal punto que la propia marca de ropa, a través de su perfil en redes sociales de atención a los clientes respondía a uno de los fundadores de la formación morada: Juan Carlos Monedero.

Unas críticas que aún persisten entre algunos seguidores de Podemos que rescatan noticias viejas para atacar al empresario. No obstante, Amancio Ortega ha sido protagonista en los últimos meses por los detalles o gestos que ha tenido, por ejemplo, con algunos de los repartidores de los pedidos que se realizaban a domicilio en algunas de sus tiendas.

El papel de Amancio Ortega durante la pandemia

El dueño y fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha sido protagonista durante la pandemia por diversos gestos. El primer de ellos, allá en el mes de marzo, fue traer cerca de 300.000 mascarillas adquiridas en China en una imagen que se viralizó a través de las redes sociales junto a un mensaje claro: “aunque los océanos nos separen, nos unen la misma luna”. Todo ello en un momento de lucha contra el COVID-19 en el que los sanitarios sufrían de una gran falta de mascarillas y de material para atender a los enfermos.

Otro de los gestos de Inditex con los trabajadores durante el duro estado de alarma fue el detalle que tuvieron con los camioneros que transportaban material de Zara entre las tiendas, a los que entregaban un picnic de comida. Era precisamente un transportista el que compartía el vídeo en el que agradecía especialmente a Amancio Ortega su generosidad.

Vídeo El agradecimiento de un camionero a Zara por el picnic que le dan tras la descarga

Belén Esteban deja claro lo que piensa de Amancio Ortega

Este sábado y durante un tenso debate entre la colaboradora de Telecinco, Belén Esteban, y el presentador Jorge Javier Vázquez, la ex pareja de Jesulín de Ubrique hablaba alto y claro de lo que opinaba sobre la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus. Entre gritos de reproche de Jorge Javier, Belén tenía palabras de reproche hacia el presidente del Gobierno, pero también palabras de halago hacia el fundador de Zara. “

“No ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del covid siendo sanitarios”, denunciaba. “Señores, no ha habido mascarillas. No ha habido trajes. No ha habido batas”, subrayaba Belén, visiblemente enfadada. “Yo digo que olé Amancio Ortega, que trajo mascarillas”.

Otras palabras de Belén Esteban sobre Amancio Ortega

El pasado 23 de mayo, y respondiendo a las donaciones de mascarillas por parte de Amancio Ortega a la Sanidad española, Belén Esteban ya acudía a su cuenta oficial de Instagram, donde aplaudía la ayuda del fundador de Inditex. “Yo te apoyo y te agradezco” decía una fotografía del empresario que compartía en la red social. “Por mi y por muchísimas personas más muchas gracias”, escribía la colaboradora de Sálvame en su cuenta.