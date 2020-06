Lluvia de críticas a María Patiño por defender a Pablo Motos: "Te has columpiado"

Ha sido uno de los personajes de la cuarentena. Pablo Motos ha convertido 'El Hormiguero' en su particular rincón de pensar durante el estado de alarma, un lugar desde donde ha lanzado diversas críticas a diversos políticos, y donde ha remarcado los errores de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esto le ha convertido en el blanco de las críticas de algunos sectores, principalmente de aquellos a favor del Ejecutivo. Por esa razón, Motos ha ocupado muchas noches los primeros puestos de las palabras más comentadas en las redes sociales, lo que le ha generado que haya aumentado el número de seguidores y de detractores en los últimos meses.

Sin embargo, tras su última reflexión sobre las personas que lo llaman "facha" parece que le ha salido una inesperada aliada, la periodista María Patiño.

No hay buenos, ni malos. Todos vamos en el mismo barco #MiróTanganaEHpic.twitter.com/W86YgfWe2h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2020

María Patiño comparte las palabras de Pablo Motos y le llueven las críticas

Pablo Motos aprovechó la visita de Santiago Segura a 'El Hormiguero' para denunciar lo que sentía cada vez que le insultaban diciéndole facha: "Estamos viviendo en un nivel de insultos, no solo en el Congreso de los Diputados, sino en la vida en general, que ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con lo que dice el Gobierno, según dices buenos días te llaman facha. O estás a favor del Gobierno o eres un facha, no hay un término intermedio", denunciaba el exitoso presentador de Antena 3. También añadía Motos que "es un insulto que funciona muy bien, porque si eres demócrata te hiere".

Como es habitual cada vez que el presentado de 'El Hormiguero' se mete en política, la gran mayoría de medios recogía las palabras del presentador de Requena. Quien también se ha hecho eco de esta denuncia de Motos ha sido María Patiño en sus redes sociales. La presentadora de 'Socialité' y colaboradora de 'Sálvame' ha suscrito las palabras del presentador de Atresmedia con un contundente mensaje: "Tal cual!!!! Esa es la realidad", escribía en su perfil de Twitter dando la razón a su compañero de la competencia.

Tal cual!!!! Esa es la realidad . https://t.co/fIY63taQOX — Maria patiño (@maria_patino) June 3, 2020

No es la primera vez que Patiño comparte algo en sus redes sociales sobre política, ya durante los primeros meses de cuarentena mandaba un mensaje de ánimo y apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En aquella ocasión, al igual que esta vez con Pablo Motos, muchos son los que se han acercado al perfil de la periodista para criticar su postura política y atacarle.

Hombre citar a Pablo Motos es muy indicativo. Este gobierno se ha equivocado en muchas cosas, pero ser fascista es otra cosa. Parece mentira que seas periodista. Igual si lees un poco podrás saber lo que es el fascismo. — ᕼᗩᔕTᗩ ᒪᗩ ᑭEIᑎETᗩ (@MSolBilbao1) June 3, 2020

Eres mala. Besitos. — El Discípulo (@TransfugaVital) June 3, 2020

Maria con este comentario te has columpiado hija — M.dolores Rodriguez (@MdoloresRodrig9) June 3, 2020

Es tu realidad, o lo que tú crees que es la realidad. — Niña pobre, Niña rica ���� (@Calimer27349130) June 3, 2020

No María, no es tal cual. No toda la gente de derechas es facha, Pablo Motos por ejemplo, sí lo es. Infórmate un poco para saber qué es un facha reina, una periodista tiene que saber estas cosas para no decir papanatadas. — lavecinadearriba (@lavecinadearri3) June 3, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pablo Motos aclara lo que siente cuando le llaman 'facha': "¿Hay algo menos democrático que no dejar opinar?"

María Patiño linchada en redes tras sorprender admirando a esta política del Partido Popular

María Patiño, asustada tras vivir uno de los momentos más desagradables de su vida: "Me preocupa mucho"