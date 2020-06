Los concursantes de 'Supervivientes' se emocionan homenajeando a los fallecidos por el coronavirus

Mucho se ha hablado en las últimas horas del homenaje que los concursantes de 'Operación Triunfo' habían hecho contra al racismo tras la muerte en Estados Unidos de George Floyd. Un homenaje que ha molestado a un sector que entiende que se habían olvidado durante todo el tiempo de las víctimas en España del coronavirus que ascienden a más de 40.000.

En 'Supervivientes' el COVID-19 ha estado muy presente en esta edición que la ha convertido en la más larga y extrema de su historia. Tanto ha afectado el virus al reality que por primera vez la final se ha celebrado fuera de los estudios de Mediaset. Sin embargo antes de esta final los finalistas de la edición y los últimos expulsados han tenido la oportunidad de conocer todo lo que ha pasado en España a los largo de los meses que ellos han estado en Honduras concursando alejados de cualquier tipo de información.

La emoción y el reconocimiento de los concursantes de 'Supervivientes' por las víctimas de COVID-19

Antes de celebrar la final, 'Supervivientes' ha sentado a Hugo Sierra, Jorge Pérez, Ana María Aldón, Rocío Flores y Albert Barranco, a ver una especie de resumen con imágenes de informativos para ponerles al día de lo sucedido por la pandemia en los últimos tres meses.

La sorpresa y trauma de los concursantes no ha sido para menos después de ver imágenes con los datos de contagios, hospitales colpasados y aplausos sanitarios. Ana María Aldón rompía a llorar mientras veía las imágenes: "Lo que han tenido que vivir ahí", decía entre lágrimas la mujer de Ortega Cano. Albert Barranco no podía con el shock de lo que estaba viendo: "Joder. No me esperaba que fuera tanto. Qué exagerado", comentaba sorprendido.

.@HugoGHRV, tras ver las imágenes del coronavirus: "Un enorme abrazo a todos esos héroes que han estado ahí luchando" https://t.co/0FBgMJbayp#SVFinal2pic.twitter.com/k6J6fw78Q4 — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2020

"No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Ha sido un palo muy gordo", decía visiblemente afectado Hugo Sierra. Por su parte, y debido a su trabajo de guardia civil, Jorge Pérez ha querido lanzar un reconocimiento a todas esas personas que han trabajado para manter la seguridad y el orden en estos días tan complicados: "Un reconocimiento a todos los efectivos sanitarios, bomberos y policías locales y nacionales, y sobre todo, por la parte que me toca, Guardia Civil, pediría un gran aplauso para todos ellos", decía orgulloso y emocionado.

Un mensaje al que se unía Sierra además de proponer que los allí presente realizaran un minuto de silencio como homenaje a las víctimas: "Un abrazo a todos esos héroes que han estado ahí luchando y se han sacrificado".

Los concursantes pudieron ver las imágenes de lo ocurrido, y lo que sigue ocurriendo, en nuestro país con el Covid-19https://t.co/0FBgMJbayp#SVFinal2pic.twitter.com/VmVso8W5ME — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2020

