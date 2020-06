Las primeras palabras de Belén Esteban sobre la bronca con Jorge Javier: "Prefiero ser populista que pelota"

La política ha sacudido de golpe todo el universo Mediaset. La crispación política que se ha visto en los últimos meses en el Congreso se ha trasladado al plató de 'Sálvame' de la mano de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

La ex de Jesulín denunció la gestión del Gobierno en este crisis, y acusó a Jorge Javier Vázquez de no haber vivido lo mismo "que las personas que viajan en metro". Esta acusación de vivir en una burbuja provocó que el presentador catalán estallase y cargara duramente contra la colaboradora de Mediaset: "Por ahí no paso. No te lo permito", le gritaba hasta que finalmente abandonó el plató de 'Sálvame Deluxe'.

De esta polémica ha querido sacar partido el programa de 'Sálvame' diario del lunes, que ha corrido bajo la presentación de Paz Padilla. Habrá que esperar a este martes para que suceda el esperado encuentro entre Jorge Javier y Belén. Sobre este enfrentamiento ha girado todo el programa, de hecho han levantado el 'muro de Belén', una especie de muro de Berlín donde los colaboradores se posicionaban a favor de la Esteban o del presentador catalán.

El que más duro ha sido con la ex de Jesulín ha sido Kiko Matamoros, el colaborador ha tachado a Belén de "populista" y de tener un discurso "incoherente": "Jorge salta cuando Belén le atribuye una falta de cercanía y empatía con las víctimas. Él estaba de cachondeo y de buen humor y no entró a calificar su discurso, podría haberle dicho 800 mil cosas porque estaba lleno de contradicciones".

Kiko Matamoros defiende la actitud de Jorge Javier con Belén Esteban Mediaset España

El zasca de Belén Esteban a Kiko Matamoros tras defender a Jorge Javier Vázquez

El programa cebó durante toda la tarde las primeras palabras de Belén Esteban después de esta polémica. Como estrategia para competir contra 'Pasapalabra', dejaron la reprodución de estas declaraciones para la edición 'Tomate' del programa. No fue hasta los últimos 5 minutos en los que el programa conectó con un reportero que se encontraba en el domicilio de la de San Blas.

A pesar de estar celebrando su primer aniversario de boda, Belén tuvo un momento para responder al reportero de 'Sálvame'. Lo primero que hizo 'la princesa del pueblo' fue atacar a Kiko Matamoros después de sus reproches: "Prefiero ser populista que pelota. No sabía que ahora el programa tenía un abogado del Estado. Lo que pasa que parece ser que no ha llegado a procurador", decía irónicamente.

"No me arrepiento de nada porque lo sigo pensando. Yo no me relaciono con futbolistas todos los días ni nada de eso. Yo solo expuse lo que están viviendo mis amigas, mis familiares, yo no llevo la bandera de nadie. Lo que tenga con Jorge privadamente lo tengo privadamente", continuaba explicando. Sobre el reencuentro que tendrán los dos protagonistas este martes Belén afirmó que ella irá con toda la normalidad del mundo, con sus compañeros y dispuesta a hablar todo lo que se tenga que hablar.

Tras estas declaraciones de sobre un minuto de duración han provocado que Kiko Matamoros volviera a explotar contra su compañera de programa: "A esta señora no se le puede llevar la contraria, si se la llevas te descalifica. La que el sábado decía que tenía que ser libre, si lo dice uno de lo que ella ha hecho ya empieza la descalificación".

"Tú no eres la única en el mundo que tiene familia mileurista, yo tengo hijos en el paro, conozco la problemática de la gente", se quejaba el colaborador pidiéndole a su compañera: "Guárdate los juicios. La abanderada de la libertad es la que está contra la libertad de opinión de los demás".

Habrá que esperar al programa de 'Sálvame' del martes para comprobar que final tendrá esta disputa política que se ha colocado en el programa o si en cambio generará más enfrentamientos entre los integrantes de las sillas de colaboradores.

