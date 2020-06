La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban tras su 'trifulca política' con Jorge Javier

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han protagonizado el rifirrafe más mediático del fin de semana después de discutir en pleno directo de "Sábado Deluxe" sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. La "princesa del pueblo" regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa. La diabetes que padece ha obligado a la ex de Jesulín de Ubrique a evitar el mayor contacto social posible al formar parte de los grupos de riesgo por la enfermedad.

En su regreso triunfal a "Sálvame", Belén no dudó en cargar contra el Gobierno por su ineficacia a la hora de afrontar la pandemia. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comenzó diciendo. Después, habló de casos personales para revelar la falta de equipos de protección para los sanitarios. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. Yo he pasado miedo por mi marido”, desvelaba.

ATAQUES A FERNANDO SIMÓN Y ELOGIOS A AMANCIO ORTEGA

Esteban, que reconoció haber votado en el pasado a PSOE, PP o Cs, dijo sentirse "avergonzada" de todos los políticos de este país por cómo se peleaban en el Congreso. "Por una puñetera vez tendríais que haber estado unidos”, ha contado. “Me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas o a sus sueldos vitalicios”, dijo muy enfadada. Sólo salvó de la quema al alcalde de Madrid Martínez-Almeida.

Belén también tuvo tiempo para apoyar a Amancio Ortega por sus donaciones para encarar la pandemia y para criticar la labor de Fernando Simón al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias: “¿Quién va a recoger el premio princesa de Asturias para los sanitarios? ¿Fernando Simón?”.

Las críticas de Belén al Gobierno no gustaron nada a Jorge Javier, hasta tal punto que el presentador le dijo que había pasado de ser princesa de pueblo a Cayetana. "Tu discurso me ha parecido un rollazo”, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le dijo antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera.

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



“Estoy harto de tu discursito”@jjaviervazquez, el dictador chavista de @DeluxeSabado#BelenEstebanpic.twitter.com/N1qYz0NpeP — Alex Sanz ������ (@alexsanz_95) June 20, 2020

LA OPINIÓN DE HERRERA SOBRE LA PELEA EN PLENO DIRECTO

En el programa "Herrera en COPE" de este lunes, Carlos Herrera ha hablado sobre este momento televisivo tan polémico. Una oyente le ha preguntado si ficharía a Belén Esteban para su programa. Herrera ha sorprendido a todos con su respuesta: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", ha dicho.

Tonia Etxarri ha aprovechado la tertulia para dar un tirón de orejas también a Jorge Javier por su autoritarismo. "Belén fue víctima de los ataques de Jorge Javier, que ultimamente no tolera ninguna discrepancia de su opinión. No es el primer rifirrafe que tiene", ha recordado.