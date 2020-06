Kiko Matamoros echa más leña a la polémica en 'Sálvame' y desvela a qué partido no ha votado "en su vida"

La crispación política que tiene su máximo auge en el Congreso de los Diputados ha llegado a 'Sálvame' y parece que lo ha hecho para quedarse en la próxima semana como mínimo. Han sido Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban quienes con su monumental bronca en 'Sálvame Deluxe' ha llevado el debate político al programa de entretenimiento y crónica social por excelencia.

Las críticas al Gobierno por parte de la de San Blas que terminaba con Jorge Javier Vázquez abandonando el plató de 'Sálvame Deluxe'. "Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s", denunciaba Esteban la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus apoyándose en la experiencia de su marido, enfermero.

Jorge Javier por su parte no se tomaba nada bien el discurso de 'la princesa del pueblo', y cargaba duramente contra su 'gallina de los huevos de oro' en los últimos años, y que hacía su reaparición en un plató después de pasar todo el confinamiento en su casa: "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato. Ahora parece que todos somos expertos en coronavirus", eran algunas de las palabras que el presentador del 'Deluxe' dedicaba a Belén antes de abandonar el plató.

Aplaudo muy fuerte a Jorge Javier en esto. Es muy fácil criticar, mientras estamos en nuestras casas, a los que están gestionando e intentando llevar la situación de la mejor manera posible. | #VuelveBelénpic.twitter.com/wXY2q9nIbm — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 20, 2020

La crispación política llega a 'Sálvame' y Kiko Matamoros se posiciona a favor de Jorge Javier

Esta fuerte discusión entre Vázquez y Esteban ha sido el foco principal del programa de 'Sálvame' diario. En esta ocasión no estaba al frente Jorge Javier, sino Paz Padilla. Habrá que esperar hasta el martes para el reencuentro definitivo entre Jorge Javier y Belén, aunque ya han informado que durante estos días han intercambiado mensajes.

Sin embargo, el programa ha querido sacar partido a la polémica y ha creado su propio 'muro de Belén', una especie de muro de Berlín donde los colaboradores se posicionaban a favor de la Esteban, o del presentador de Mediaset.

El que más claro lo ha tenido ha sido Kiko Matamoros, sin pensárselo se ponía del lado de Jorge Javier y atacaba al discurso "populista" de la exmujer de Jesulín: "Jorge salta cuando Belén le atribuye una falta de cercanía y empatía con las víctimas. Él estaba de cachondeo y de buen humor y no entró a calificar su discurso, podría haberle dicho 800 mil cosas porque estaba lleno de contradicciones", comenzaba argumentando. .

"Le pregunté que me dijera una sola cosa que haya hecho bien Almeida, para que le haya hecho ese reconocimiento público, y no supo decirme. Lo mismo para los otros dos políticos que mencionó", explicaba también sobre el reconocimiento público que Belén hizo al alcalde de Madrid.

Kiko Matamoros defiende la actitud de Jorge Javier con Belén Esteban Mediaset España

Tras esta defensa a Jorge Javier, Matamoros ha tenido un duro encontronazo con Antonio Montero. Cabe recordar que Montero siempre se ha posicionado como simpatizante de Vox y que fue el protagonista junto al presentador catalán de aquel encontronazo que terminó con la sentencia de que 'Sálvame' es un programa de "rojos y maricones". De esta manera Kiko atacaba a Montero, al mismo tiempo que se marchaba: "Pídele explicaciones a tus amigos del PP sobre los recortes y por qué no había materiales".

Más tarde regresaba al plató de 'Sálvame' con una disculpa con poco sabor a ello: "Tengo que pedirle perdón a Antonio, porque decirle que es del PP está mal, a lo mejor me quedo corto". Tras esto Montero le ha echado en cara a Matamoros que seguro que en algún momento de su vida había votado al Partido Popular. Ante esta afirmación Kiko respondía tajantemente: "En mi puta vida he votado yo al Partido Popular"

Una declaración que ha sorprendido a parte de la audiencia de 'Sálvame' ya que hace unas semanas el propio Matamoros atacaba a Pablo Iglesias a través de su Twitter y se posicionaba a favor de Vox: "Nunca imaginé estar del lado de Vox. Lo de hoy retrata a Iglesias; un vicepresidente no se puede producir de la misma forma que un chulo de bolera, intencionalidad oportunista aparte".

Nunca imaginé estar del lado de Vox. Lo de hoy retrata a Iglesias; un vicepresidente no se puede producir de la misma forma que un chulo de bolera, intencionalidad oportunista aparte. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 28, 2020

Gema López y Paz Padilla también se pronuncian al respecto

Paz Padilla, la encargada de presentar este programa tan 'movidito' se ha mostrado más equidistante. En este sentido ha defendido la postura de Belén Esteban, pero también ha defendido la postura del Gobierno y lo difícil que ha sido poder predecir todo lo que iba a pasar con el coronavirus: "Estábamos ante algo desconocido, no se podía prever que iba a pasar algo así. La OMS decía que era una simple gripe. Todo ha ido cambiando muy rápido y era difícil responder ante la amenaza del virus. No había previsión, como ahora no la hay para una guerra nuclear... ¿habría máscaras de gas para todos?", reflexionaba la andaluza.

Quien sí se ha mostrado muy en contra de la actitud mostrada por Jorge Javier Vázquez ha sido Gema López. La colaboradora ha sido clara sobre la humillación que el catalán hizo a Belén Esteban, y lo poco que estuvo a la altura en la situación: "A mí no me gustó que se fuera, porque creo que tiene mano izquierda y profesionalidad para lidiar con esto. Él se va con el mal trago y ella se queda con el mal trago aquí. Es un tema personal pero con una mayor profundidad. Cuando Belén le dice que no lo ha vivido, le está diciendo: 'Es tú vives en otra esfera, tu no cobras 400 euros, tu no coges el metro", empezó diciendo la colaboradora, antes de centrar sus críticas en Jorge.

"No hay que olvidar que él también ningunea a Belén con lo de los chorbos y con lo de Cayetana. Prefiero que me rebatas con argumentos a que me hagas pequeñita. En el partido final, Belén supo quedarse y él se fue. Desde casa, que no se quedara se vio mal", sentenciaba a la estrella de Mediaset.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban tras su 'trifulca política' con Jorge Javier

María Patiño toma posición en la guerra entre Jorge Javier y Belén Esteban, y señala al culpable

El discurso de Belén Esteban que saca de sus casillas a Jorge Javier: “El Gobierno no ha estado a la altura"