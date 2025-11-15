Pedro Martín, sobre Mikel Oyarzabal, en Tiempo de Juego: "Es el perfil típico del jugador español, buenísimo, y no lo quiere dar a entender a nadie"

La selección española ha hecho historia al establecer una nueva marca de 30 partidos sin conocer la derrota. El combinado nacional está virtualmente clasificado para el Mundial de 2026 tras una fase impecable con cinco victorias, 19 goles a favor y 0 en contra.

La clasificación solo correría peligro si España pierde por siete goles o más ante Turquía el próximo martes en La Cartuja de Sevilla, en un partido programado para las 20:45h.

Oyarzabal, el gol de La Roja

Gran parte de este éxito lleva el nombre de Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad vive un 2025 de ensueño, acumulando ya 25 goles, de los cuales 17 han sido con su club y 8 con la selección. Su impacto en el equipo de Luis de la Fuente es innegable, habiendo marcado 15 de los 99 goles de la era del técnico riojano.

@SEFutbol Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol contra Georgia con la selección española

El carácter del futbolista español

La figura de Oyarzabal ha sido objeto de análisis en el programa Tiempo de Juego, donde Pedro Martín ha destacado su carácter. "Muy pocos jugadores españoles buenísimos han presumido nunca de lo buenísimos que son", ha comentado, añadiendo que por esa razón España tardó más de 60 años en tener un segundo Balón de Oro. Para Martín, Oyarzabal encarna a la perfección esa idiosincrasia.

Este chico es el perfil típico del jugador español, buenísimo, y no lo quiere dar a entender a nadie" Pedro Martín

En la misma línea, se ha subrayado el valor de ser un "One Club Man", ya que toda su carrera se ha desarrollado en la Real Sociedad. "Este chico es el perfil típico del jugador español, buenísimo, y no lo quiere dar a entender a nadie", ha insistido el periodista.

La reflexión final es clara: "El futbolista español suele ser muy bueno, pero no quiero que lo sepa nadie".

palabras de oyarzabal

Mikel Oyarzabal confesó que intenta "siempre estar lo mejor colocado posible" para seguir ayudando con goles, mientras "la selección vaya para arriba".

"Estoy contento de poder ayudar, de estar aquí. Si puedo hacerlo con goles, bien, si es de otra manera, lo importante es el equipo, y que la selección vaya para arriba", dijo en declaraciones a TVE.

EFE Oyarzabal celebra el 0-1 de la selección española contra Georgia.

Oyarzabal reconoció su buen momento de cara al gol: "Feliz, siempre que se pueda ayudar de esta manera un poco más contento, pero cuando no toque así, intentar estar siempre disponible para que el equipo vaya para arriba. Me ha tocado así, he tenido otra en la primera parte que el portero me la ha sacado bien. Es intentar estar siempre en el sitio, lo mejor colocado posible por si llega el balón intentar aprovecharlo"