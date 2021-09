Las consecuencias que ha tenido para Telecinco el regreso de Jorge Javier Vázquez al 'Deluxe'

Jorge Javier Vázquez ha vuelto de sus vacaciones con las pilas cargadas e insuflando aire al 'Deluxe' tras la bajada de audiencia que ha sufrido 'Sálvame' durante el verano ante la ausencia de su presentador estrella. Por tanto, si regreso en la noche de este viernes, 3 de septiembre, al 'Deluxe' es la mejor noticia que el espacio y Telecinco podía recibir.





Tras un mes de agosto desaparecido, el catalán reapareció anoche para verse las caras con Kiko Matamoros, que este verano ha estado en el punto de mira del programa vespertino de Mediaset ante sus reiteradas amenazas de abandonar 'Sálvame' en los próximos meses por las discusiones mantenidas con Carlota Corredera y otros colaboradores a raíz de la serie documental sobre Rocío Carrasco.

Asimismo, la relación de Kiko con la productora de 'Sálvame', 'La Fábrica de la Tele' no pasan por su mejor momento, al sentirse poco valorado por la cúpula. Un hecho que llevó al colaborador a explicar en 'Deluxe' que “tengo que hablar con la cúpula y depende de qué condiciones me ofrezcan, no solo dinero, pero se lo diré a quien se lo tenga que decir. Es por falta de reconocimiento”.

Unos argumentos que no convencían a Jorge Javier, quien afeaba a Matamoros su actitud hacia Carlota Corredera y las compañías que, según Vázquez, rodean a su compañero en los últimos tiempos: “No me gusta verte rodeado de según qué gente cuya catadura moral no me gusta. Además, estos días he estado viendo tu Twitter y no entiendo como un tío como tú pierde el tiempo metiéndose en debates absurdos con gente que no te tiene nada que aportar”, añadía.









Mila Ximénez, muy presente en las vacaciones de Jorge Javier

Han sido unas vacaciones diferentes para Jorge Javier, ya que aún está muy reciente la muerte de una de sus mejores amigas, Mila Ximénez. Tal es el vacío que la colaboradora ha dejado en la vida del presentador, que las primeras semanas de sus vacaciones optó por quedarse en casa: “Necesitaba un momento de tranquilidad y asimilar la muerte de Mila Ximénez”, comentaba en el plató de Telecinco.

“Sentía la necesidad de hablar de Mila. Fue extraño porque, de un día para otro, dejar de hablar de ella Fue traumático para todos nosotros. No hablábamos de ella porque no queríamos enfrentarnos. Ahora siento la necesidad de hablar de ella, de acordarme de ella, no en plan qué horror, qué tristeza, recuerdo los momentos que he vivido con ella”, continuaba relatando Jorge Javier Vázquez.









Jorge Javier levanta la audiencia del 'Deluxe' a su regreso de las vacaciones

Pero tras unas vacaciones atípicas, Jorge Javier ha regresado con la llegada de septiembre y, como comentábamos al principio, lo ha hecho por todo lo alto, permitiendo que el 'Deluxe' ganara la con mucha holgura batalla de las audiencias a 'Family Feud: la batalla de los famosos' de Antena3. El espacio de crónica social cosechó un 15'6% de cuota de pantalla, mientras que el concurso que presenta Nuria Roca no pasó del 8'9%.

Muy por debajo quedaron el resto de canales. El tercer puesto lo ocupó La 1 gracias al filme 'El asesino de las postales' (7%); 'La fuerza de la naturaleza' en Cuatro (6'7%) y 'Equipo de investigación' de La Sexta, que no superó el 4% de cuota de pantalla.