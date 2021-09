Nuria Roca: "Me gusta arriesgar con la moda, hay que ser valientes y divertirte"

En el momento más dulce se su vida tanto a nivel personal como profesional, Nuria Roca inicia el que probablemente sea el curso más ilusionante de su vida. A la gira teatral que inicia el 10 de septiembre en Valencia con 'La gran depresión' se une el regreso de 'El Hormiguero' - donde se ha consolidado como una de las colaboradoras más queridas y populares y donde está feliz trabajando con su marido, Juan del Val -, el rodaje de la serie 'Madres' y el estreno de su nuevo programa en La Sexta, 'La Roca', con "cuatro horas y media de directo que será una maravilla", como confiesa pletórica.

Además, Nuria saca tiempo para enamorar con cada uno de los looks que elige en cada una de sus apariciones públicas y en los últimos meses su nombre es sinónimo de 'estilo' y 'elegancia'. "Yo me pongo las cosas que creo que me favorecen, hay veces que sé que no pero me gusta y arriesgo y me gusta mucho la moda, me gusta arriesgar, creo que hay que ser valientes y te tienes que divertir con la moda", asegura, consciente de que se ha convertido en una de las celebries mejor vestidas de nuestro país gracias a sus outfits ideales para cualquier ocasión en los que la arriesgada combinación de colores, los pantalones amplios y las blazers tienen un gran protagonismo.

De nuevo en Madrid tras sus vacaciones en Cádiz con Juan del Val y sus hijos, Nuria ha querido aclarar su 'encontronazo' con los paparazzi, que según su marido le 'exigieron' que se quitase el pareo para poder fotografiarla en bikini y dejarles disfrutar en paz. "Creo que cada uno hace su trabajo y luego cada uno se busca la vida como puede. Si te preguntan oye te puedes quitar el pareo, tenemos la foto y nos vamos, otra cosa es que tú te lo creas o no", señala, asegurando que no le incomoda "para nada" que la pille la prensa.

Compañera de Tamara Falcó en 'El Hormiguero', donde han hecho buenas migas, Nuria dedica a la socialité unas bonitas palabras: "Es muy buena compañera, muy buena tía, de verdad, creo que tiene cosas fantásticas". "Es buena gente y me quedo con su naturalidad y espontaneidad", confiesa, asgurando que "está viviendo un momento pletórico" pese a la muerte de su abuela y "se merece todo el éxito del mundo".