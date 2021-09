Carlota Corredera, ante su momento más difícil en 'Sálvame': "A su casa"

Carlota Corredera no se encuentra en su mejor momento, lo que ha demostrado estos últimos días en 'Sálvame'. La presentadora se sinceró en directo con el público y reconoció que ha llegado a sentir un vacío estando al frente del programa. "Todo esto pasará", le dijo Jorge Javier Vázquez a su compañera, lo que terminó por hacerla llorar.

Lo que nadie esperaba es que, tras justificar sus lágrimas del día anterior, la presentadora volviera a emocionarse y sincerarse en pleno directo. "Hablas de la soledad de Kiko Matamoros, que a lo mejor se siente solo porque le falta Mila, y te digo que a lo mejor no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", señalaba la comunicadora, haciendo alusión a la soledad que ha sentido en algunas ocasiones como presentadora.

Asimismo, reconoció el complicado lugar en el que le ha dejado posicionarse tan claramente a favor de Rocío Carrasco a raíz de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva': "Lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. A unos más y a otros menos. Este verano lo estoy viviendo como el peor en 'Sálvame'". Esto se debe a que Corredera siempre ha defendido con uñas y dientes las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, incluso se enfrentó a varios colaboradores, lo que ha afectado a su imagen como profesional.

"Cuando te va mal también es noticia, hay que entenderlo, y ahora te están dando hostias sin parar, pero hasta que encuentren a otra", le decía Jorge Javier para calmarla a través de una llamada telefónica. A raíz de esto, muchos usuarios de Twitter se han posicionado en su contra y no han dudado en expresarlo con el hashtag #CarlotaHundeSálvame.









"El problema no es lo que ha contado Rocío Carrasco, sino cómo se ha tratado aquí"

De esta manera, parte de la audiencia atacaba a la presentadora por su actitud autoritaria, su firme posición ante lo sucedido con Carrasco y la culpaban por la caída de la audiencia, dado que creen que posicionarse ha perjudicado al programa. Hasta han aprovechado para mofarse de las lágrimas de Corredera en pleno directo. Principalmente, han sido los seguidores de Olga Moreno y Antonio David Flores quienes han bombardeado a la comunicadora y señalado como la culpable de la pérdida de audiencia.

Aquí se trata que os habéis saltado todos los derechos fundamentales y os creéis jueces pic.twitter.com/REE50r8o0W — Evitadinamita ????????? (@Evita14305211) September 2, 2021

Carlota no es entretenimiento. Convierte a Telecinco en la cadena triste y para penas, la vida diaria de un autónomo.



La gente está cansada de ver a Carlota dando lecciones cada vez que enciende la televisión. — Teotihuico ???‍????‍?? (@JMMA11) September 2, 2021

Creían que sería fácil y se han dado contra un mar azul y muy bravio Justicia poética en toda su extensión?????? #CarlotaHundeSalvame — libélulaazul???????????? (@Libelulametamo) September 2, 2021

#CarlotaHundeSalvame ¿A quien le gustaría un especial Sálvame donde Vasile despidiese a Carlota en directo? Pico de audiencia seguro. — JOSE AROCA (@elrik31) September 2, 2021

No es cuestión de feminismo fucsio es cuestión de verdad jurídica, por muy negacionista que seas CC#CarlotaHundeSalvame — DiezyMedia (@DiezyTreinta) September 2, 2021

Están intentando salvar Sálvame del modo que sea, apoyando lo imposible, haciendo oídos sordos a actitudes inaceptables.

Pero es demasiado tarde. Habéis perdido toda credibilidad.#CarlotaHundeSálvame con la inestimable ayuda de los directivos y colaboradores. pic.twitter.com/KWcM1vAMGE — Greta (@Greta38964130) September 2, 2021

Un discurso que Kiko Matamoros corrobora: "El problema no es lo que ha contado Rocío Carrasco, sino cómo se ha tratado aquí. Hay gente que nos ha dado la espalda por cómo lo hemos abordado. Creo que el día que se sacó del plató a Antonio Montero nos teníamos que haber ido todos. No tengo ningún problema en hablarlo con Carlota Corredera".

"Ayer me emocioné y lloré, mostré mi vulnerabilidad, y no significa que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de la violencia de género", quiso dejar claro la conductora del espacio de Telecinco después de ser insultada en redes sociales, sobre todo por su defensa constante a Rocío Carrasco.

"Ayer lo único que me avergüenza de haber llorado es que toda la presión que yo puedo sentir y los ataques en las redes no es nada comparado con lo que significa ser una mujer maltratada en este país, y por eso pido disculpas, porque me da rabia llorar cuando soy una privilegiada trabajando y en mi vida en general", zanjaba la comunicadora.