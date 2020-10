Desvelado el programa 'olvidado' de Iker Jiménez que no se emitió en Mediaset por el confinamiento

El periodista y presentador de Mediaset, Iker Jiménez, ha dirigido este domingo un nuevo capítulo de 'Cuarto Milenio', tres días después de que se pusiera al frente del programa de Telecinco, 'Informe Covid', que analiza la actualidad de la pandemia en nuestro país y a nivel mundial.

Justo antes de que se decretase el estado de alarma en toda España y se cancelase las emisiones del espacio más longevo del grupo de comunicación, el presentador había anunciado una nueva entrega programas de investigación centrada en los crímenes de las niñas de Alcàsser. Pero con la suspensión de las emisiones no se volvió a saber nada de ellos.

El programa 'olvidado' de Iker Jiménez

En este sentido, el presentador ha hecho referencia en estas últimas jornadas a estos programas: "Ustedes se acordarán que hicimos un programa sobre Alcàsser, que por cierto, queda un programa por emitir, una grabación que el confinamiento dejó en el limbo y que yo sé que en algún momento saldrá. Si no, voy a hablar con los directivos de la cadena, se va a convertir en un mito ¿no? Que justo el programa en el limbo sea el de Alcàsser donde se hablan cosas que a lo mejor no son tan de actualidad, pero tampoco ha habido novedades".

Después, Iker contó la anécdota: "Imagínense lo que era el primer 'Cuarto Milenio' en vivo, era a las 22:00 horas y era una enorme responsabilidad. Venía el padre de Miriam, venían los especialistas... ustedes ya saben el tema que hicimos de Alcácer. Yo estaba en mi mesa tan tranquilo y veía a la gente muy nerviosa. ¿Por qué? Porque vienen los directivos de esta cadena, que oye, vaya detalle, vienen a darme suerte porque era algo especial, inicio de temporada".

Siempre quise tener un programa llamado HORIZONTE. ¿Os gusta? pic.twitter.com/3yDc8FyBv1 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 19, 2020

"Están aquí en mi mesa y me dicen que me ven muy tranquilo, y yo les digo 'si quedan dos horas, tiempo de sobra para repasar mis notas'. Y de repente me dicen 'bueno, quedan tres minutos'. Y yo les digo 'tres minutos, ¿para qué?'. Y me informan que es a las 22:00 horas cuando yo pensaba que era a las 00:00 horas. El director del programa, que tenía que saber que era a las 22:00, se me fue el cable. La regidora me avisó y tan de sopetón tuve que entrar", explicaba.

Las claves del programa de Iker Jiménez

El programa que está en el aire fue anunciado a los medios de comunicación para su emisión el pasado 22 de marzo con la siguiente descripción: "Iker Jiménez analizará junto a Vicente Garrido, profesor de Criminología y psicólogo en la Universidad de Valencia, y los periodistas Javier Martínez y Francisco Pérez Caballero uno de los principales enigmas sin resolver del triple crimen de Alcàsser: la desaparición de Antonio Anglés. Veintisiete años después del suceso, la Interpol prosigue la búsqueda de pistas que permitan localizar al considerado autor del triple asesinato, uno de los diez españoles más buscado por la Policía en todo el mundo".

