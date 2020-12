El lapsus de un niño de San Ildefonso en directo que desespera a su hermano: "Momentazo"

Como cada 22 de diciembre, este martes, los espectadores han estado totalmente expectantes ante la televisión para seguir en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los seguidores del acto siempre se han mostrado muy atentos, aunque este año algo más, dado el incidente del año pasado en el que se vio a un hombre meter una bola en el bombo.

Asimismo, el sorteo siempre se ha caracterizado por regalar momentos épicos. Como consecuencia de los nervios y la ilusión, la mayoría de ellos son protagonizados por los famosos niños de San Ildefonso. Desde la niña que cantaba cada número como si fuera 'El Gordo', hasta los pequeños errores al cantar los números o los dedos temblorosos que provocan que se les caigan las bolas e inundan el escenario de varios "perdón".

Por este motivo, este año, el momento más llamativo ha sido protagonizado por dos hermanos: Alonso Dávalos Durán y Samuel Dávalos Durán.

Samuel ha sido el encargado de sacar el número, pero los nervios del directo han provocado que se trabase al cantar. A pesar de ello, tras un breve momento ha logrado sacarlo adelante y retomar la compostura.

Sin embargo, mientras intentaba recuperar la voz y gritar el número, su hermano ha reaccionado de tal manera que su expresión ha revolucionado las redes sociales. Alonso ha sacudido los brazos y ha puesto una cara que expresaba su desesperación de manera muy clara. El vídeo del momento ha sido muy comentado y compartido en redes sociales, por lo que ha superado las 100.000 reproducciones en menos de dos horas.

Este niño me representa dadle las gracias de mi parte ���� #LoteriaRTVEpic.twitter.com/j9skWqTmij — Carolina López (@louzitayeah) December 22, 2020

La reacción de los usuarios de Twitter

Muchos de los usuarios de Twitter lo han definido como “momentazo”, mientras el resto, ante su asombro, no podían evitar comentarlo: “Este niño me representa dadle las gracias de mi parte”, “Pues me parece que lo realmente gracioso es la cara del otro niño” o “Sufriendo por este niño”.

Tal ha sido el revuelo que hasta Canco Rodríguez, popularmente conocido por dar vida al 'Barajas' en 'Aída', ha compartido el vídeo en su cuenta oficial de Instagram, acompañado con el siguiente mensaje: “El problema no es el error al cantar el número, es la reacción del hermano pequeño. A mi me mira así y no vuelvo a los escenarios”.