Polémica por lo que se ha visto al comienzo del sorteo de la Lotería de Navidad: le acusan de tongo

Como cada 22 de diciembre, este martes, los espectadores se encuentran totalmente expectantes ante la televisión para seguir en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los seguidores del acto siempre se han mostrado muy atentos, aunque este año algo más, dado el incidente del año pasado en el que se vio a un hombre meter una bola en el bombo.

A pesar de no haber visto nada sospechoso desde las 9:00 horas, los usuarios de las redes sociales siempre están atentos para compartir cualquier sospecha con el resto de personas en Twitter.

El año pasado, lograron captar una imagen en la que parecía que un hombre estaba metiendo una bola extra en el bombo antes de comenzar el sorteo. El sospechoso movimiento del señor creó polémica e incluso se presentó ante la justicia.

Este 2020, los tuiteros también han conseguido captar una imagen en la que se veía a un hombre hacer un movimiento extraño, por lo que no han tardado en saltar las sospechas desde primera hora de la mañana.

Durante los preparativos, antes de dar inicio al Sorteo, se ha quedado algo en el suelo. Según los usuarios de la red social, se trataría de una bola, la que el hombre parecía haber golpeado para esconderla. No obstante, finalmente, se ha especulado que se trataba de un simple papel.

Yo he logrado grabarlo, si lo ponéis en apaisado se ve como está la bola y el señor le da una patada. #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/368SKC2UCt

“Pues ya tenemos el tongo preparado... Aquí está pegándole la patada a la bolita perdida”, comentaba un usuario. “Se les ha caído una bola y nadie la recoge. Y se ha visto como ahora le ha dado una patada a esa bolita el señor de gafas. Muy bien”, decían otros.

“Según me ha dicho mi pareja que ha empezado tarde por esto, que han cogido la bola y que le han metido en el bombo”, les defendía otro tuitero, mientras otros les acusaban de “tongo”: “Seguro que la bola a la que le han dado la patada es mi número. No tengo pruebas pero tampoco dudas”.

Es por esto por lo que una nueva polémica gira en torno al Sorteo de Extraordinario de la Lotería de Navidad. Como consecuencia, es posible que el Gordo vuelva a ser cuestionado, lo que no gustará a los poseedores del número 72.897.

Seguro que la bola a la que le han dado la patada es mi número. No tengo pruebas pero tampoco dudas #loteriadenavidad2020

Que no os engañen... La bolita perdida no es un unicornio. Habrán dicho, "como lo importante es la salud, una bolita menos no es tongo". #LoteriaNavidad#LoteriaNavidad2020#LoteriaRTVEpic.twitter.com/RA8IrSwPm5