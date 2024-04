El primer sonido del día de Carlos Herrera: el segundo día de reflexión de Pedro Sánchez por el caso Begoña

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el segundo día de reflexión de Pedro Sánchez por el caso Begoña.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola. Es viernes. Es 26 de abril. Cambia el tiempo. Ahora nos lo contará Maldonado. Pero vienen lluvias que se van a extender prácticamente por toda la península y bajan las temperaturas. Luego, pormenorizados. Estamos a viernes, sábado, domingo, lunes. El lunes es San Pedro Mártir".

"También tiene gracia la cosa. San Pedro Mártir. Y de aquí al lunes, pues sigue pensándose lo de este hombre que ya ha visto después de haber publicado esa carta, que es un auténtico desprecio a la inteligencia de los españoles, sus gobernados".

"Primero por cursi y después por mentiroso. ¿Saben ustedes que a lo que aspira es a una adhesión inquebrantable? Y ya los coros y danzas del Sanchismo expoliado por su principal director, que es el embajador de la Venezuela chavista en España, Rodríguez Zapatero, se han puesto manos a la obra".

"No habían dado ayer las 10:00 horas y ya estaba en marcha la operación Salvar al presidente Sánchez. Ya le puedo poner violines si quieren, a un tío tocando el arpa, pero esto es lo que hay. Adhesión inquebrantable. Siempre hay crisis inesperadas. Miren en todos los gobiernos y en todos los momentos ha habido en un momento determinado una crisis".

"Pero una crisis que crea ex profeso el que gobierna en su propio beneficio, créanme que es inaudito, tan inaudito como inaceptable, utilizando a sus sicarios para desacreditar medios de comunicación, determinadas informaciones sobre las idas y venidas de su mujer, y también para acogotar al sistema judicial".

"Todo esfuerzo es poco, no obstante, para dejarte claro a ti, líder supremo, que el progresismo mundial te ama. Pedro, quédate, por favor, te lo pido, no nos abandones, que sin ti estamos perdidos y vamos de cabeza hacia el abismo infernal de la ultra derecha. Si hay que salir a la calle, se sale, se montan autobuses de lo que sea y hay convocatoria para ir a la sede de Ferraz".

"Vamos todos desde León, Valencia, Toledo, Zaragoza. Además, hay un comité federal que qué más quieres, Pedro, para que te quede claro que te queremos. Si necesitas un coach, alguien que lidere las movilizaciones, ahí tienes al embajador de Venezuela en España".

"¿Quién mejor que Zapatero, que tiene sobrada experiencia en defender a grandes sátrapas, que se ha curtido en la veneración a Maduro en Venezuela? Y luego está la Fiscalía, que también te ayuda la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha corrido todo lo que ha podido para presentar un recurso directo de apelación para pedir que se archivan diligencias abiertas por el juez Juan Carlos Peinado".

"Miren aquí de lo que se trata es de varias cosas. Primero, de darle un mensaje a sus socios, que no olviden ustedes que son importantes, es en realidad mensaje a ellos. Esa carta diciéndole a los socios si yo me voy os quedáis sin nada. Así que cuidadito con las tonterías después".

"Segundo, acorralar a los críticos, amenazar a los jueces, soltar perros de presa y excitar a los suyos. De verdad que solo le falta convocar a las manifestaciones en la plaza de Oriente. Todo se andará. Todo eso es propio de gobernantes populistas y liberales, que es una forma bastante fina de calificar a ese individuo".

"Cinco días para legitimarse. Cinco días para hacerlo impune. Ayer ya pasó el primero. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará la bioquímica de las emociones moviéndose por el cuerpo del hombre? Todos aquí estamos pensando, oiga, si este se ha tomado cinco días porque un juez toma en consideración una serie de informaciones que le recopila Manos Limpias sobre Begoña y sus tejemanejes...".

"¿Qué tendría que haber hecho Isabel Díaz Ayuso, auténtica víctima de linchamiento? ¿Linchamiento a su padre fallecido? ¿A su hermano? ¿A su madre? ¿A todas sus parejas? ¿Qué tendría que haber hecho un hombre, como mínimo dos meses para reflexionar, para pensar si vale o no vale la pena?"

"Y sin embargo, no, no lo ha hecho. Yo no sé en qué está esta mujer, porque los mismos que han utilizado la maquinaria del Estado, la Fiscalía, por ejemplo, como le contaba ahora para destruir Ayuso, la ponen al servicio de la mujer del presidente".

"Todo esfuerzo es poco para convencer a Pedro de que se quede mientras nos enfrentamos al día dos sin el líder y vamos conociendo lo que pasó el miércoles, el día que salta la noticia de que un juez ha abierto diligencias para investigar el caso, Begoña Gómez entró en la sesión del Congreso".

"Escuchamos decir en respuesta a Rufián que él creía en la justicia de su país. Y en medio de ese cabreo, después de leer las cuatro consignas que le habían escrito, se marchó a sus aposentos y ahí es cuando publico la carta. Después ya sí hablo con ministros varones, el Rey y todos los demás. Y ahí es donde empezaron a aparecer Marichoni Montero acusando a todo el que no baila al son de Pedro Sánchez de ruin".

"Bueno, si trabajar un poquito menos seguramente a los ciudadanos nos iría mejor, pero creo sinceramente que ni él sabe lo que va a hacer según vaya este aquelarre al que ha llamado a su gente, él solo quiere perpetuarse en el poder y tener cada día más poder".

"El mensaje es no debe haber jueces o medios independientes o contrarios a las consignas de esta izquierda mía, porque felizmente hay otras izquierdas. Prepárense para la toma de la justicia. Una vez se vea arropado por los suyos, ya lo están organizando al juez Peinado una campañita incluyendo señalar a su hija por ser concejal del PP en Pozuelo de Alarcón".

"Ya están los los valientes reporteros tripulantes de la actualidad acosándolo, porque eso de sacar a las familias del fango político eso vale sólo para los Sánchez, para el resto, ni para ellos, ni los jueces. Y para el resto de la tribu de Quim Torra. Preparémonos. Esto no ha hecho más que empezar el movimiento detenido. Día dos de la reflexión de Pedro Sánchez. ¡Ay, señor!".